E’ arrivato il momento per Beatrice Marchetti di lasciare l’Isola dei Famosi 2021 e tornare a casa dopo questi mesi passati in solitaria oppure per lei ci sarà un posto importante nella finalissima? La modella in queste settimane è rimasta sola poi al suo fianco si sono alternati alcuni protagonisti del programma come Francesco Lodo e Roberto Ciufoli ma adesso che la finale si è avvicinata, per lei è arrivato il momento di scrivere il suo destino. Riuscirà a portare a casa la famosa quota rosa in una finale di uomini al fianco di Andrea Cerioli e Ignazio Moser, o questa sera dovrà cedere il suo posto dopo tutto quello che ha fatto.

Elisa Visari, fidanzata Andrea Damante/ Lui: "sogno una famiglia e il matrimonio"

Chi l’ha seguita sa bene che il suo punto di forza è arrivato proprio quando si è rimboccata le maniche lavorando sodo tutto da sola. Ha costruito la sua capanna, è andata a pesca insegnando anche agli altri come farlo, e poi si è improvvisata stilista con i suoi costumi di foglie. Cos’altro sarà in grado di fare in queste ultime puntate?

Theodora Bugel, moglie Roberto Ciufoli/ Parla l'amica: "Lui le manca tantissimo!"

Beatrice Marchetti si spoglia… bagno nuda all’Isola dei Famosi 2021

Il colpo di scena finale per Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 è arrivato proprio nel pomeriggio quando nel daytime a poche ore dalla semifinale è andato in scena il suo bagno nuda per la gioia dei fan. La modella lo aveva promesso e alla fine è andato in scena con lei pronta a spogliarsi, togliendosi anche gli slip e buttarsi al mare per chiudere in bellezza un percorso che, sicuramente, l’ha vista protagonista. In molti sono convinti che sarà proprio lei una delle finaliste del programma, ma sarà davvero così oppure ci sarà un colpo di scena con la tripla eliminazione di questa sera?

LEGGI ANCHE:

Miryea Stabile/ Andrea Cerioli attacca: "Hai una voce fastidiosa!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA