Beatrice Marchetti/ Tra i costumi sexy di foglie e la perdita del suo amico…

Beatrice Marchetti continua la sua isola solitaria ma con una novità importante. Qualche giorno fa la produzione l’ha invitata a raccogliere le sue cose e prepararsi ad un viaggio. In un primo momento la modella aveva pensato fosse arrivato il momento di unirsi agli altri ma, in realtà, è finita su un’altra Playa, questa volta imboscatissima, in attesa che qualcuno arrivi davvero a farle compagnia. Le cose non si sono messe per lei in queste settimane per via dei continui rifiuti degli eliminati ma le regole all’Isola dei Famosi 2021 cambiano di continuo e proprio questa sera non solo i ragazzi potranno cambiare gruppo, ma ci sarà l’occasione per Beatrice, forse, di avere un nuovo compagno di viaggio grazie all’eliminazione.

Tittocchia in topless a letto con Awed "Ho visto le tett*"/ Foto, notte hot all'Isola

Beatrice Marchetti perde il suo amico cocco, rimarrà da sola ancora all’Isola dei Famosi 2021?

Intanto, però, durante il suo viaggio verso la nuova Playa, Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 ha perso qualcuno di importante ovvero il suo amico cocco. Il compagno di tante mangiate solitarie e di tante chiacchiere è naufragato nei mari dei Caraibi lasciando così la bella modella da sola con il suo diario e i suoi costumi fatti di foglie, gli stessi che stanno facendo impazzire il pubblico e i fan del programma che la adorano per la sua bellezza. Al momento non sappiamo altro di lei perché il fatto che sia sola non le permette di dire e fare molto ma siamo sicuri che è sempre una bomba ad orologeria pronta ad esplodere, ma chi sarà il mal capitato di turno questa sera? Magari Drusilla Gucci che in studio potrebbe dire la sua sull’ex amica?

LEGGI ANCHE:

Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Gelosa per il bacio a Ilary Blasi: aria di crisi?Ubaldo Lanzo assente all'Isola dei Famosi 2021, perché?/ Lascia dopo un malore..

© RIPRODUZIONE RISERVATA