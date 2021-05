Beatrice Marchetti “trasferita” all’Isola dei Famosi 2021/ Torna in gioco oggi?

Tempi duri per Beatrice Marchetti che dopo aver fatto sognare i suoi fan all’Isola dei Famosi 2021 adesso si deve preparare a dire addio a tutto quello che fino a questo momento l’ha fatta sentire bene. In un primo momento ha dovuto rinunciare a Francesca Lodo per via dell’arrivo di Roberto Ciufoli così come voluto dal pubblico e adesso anche alla sua bella Playa. Per la terza volta la modella cambia location perché dopo la puntata di venerdì scorso è arrivata la comunicazione che riguarda proprio il suo trasloco presso un’altra playa e le anticipazioni rivelano che non solo i due si sono subito ambientati ma che hanno dato via alle danze con una generosa sessione di pesca. Inizia così la loro ultima tappa che questa sera potrebbe infrangersi contro un muro fatto di televoto flash e di secondo finalista che potrebbe trovare pace adesso solo con il ritorno in gioco forse solo di uno di loro due ad un passo dalla finale.

Beatrice Marchetti “trasferita” all’Isola dei Famosi 2021, questa sera tornerà in gioco?

Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 è riuscita a tenersi stretto il suo posto sulla Playa anche nei giorni scorsi, gestendo la vita da sola, cucinando il suo riso e per un po’ anche la sua pasta ma, soprattutto, finendo col diventare stilista e sfoggiando i suoi costumi fatti di foglie. Lo stesso stile di vita ha insegnato a Francesca Lodo e poi anche a Ciufoli che si è adattato al suo mood complimentandosi con lei per i cambiamenti fatti in queste settimane lontana dai cattivi naufraghi. Lo stesso è successo a lui con i complimenti di Beatrice che ha apprezzato il suo modo di fare e mettersi in gioco. La coppia scoppierà questa sera?

