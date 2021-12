Beatrice, neonata morta dopo intervento/ Processo al via: “Perchè è stata operata?”

La storia di Beatrice, una bimba morta nel 2018 a pochi mesi dalla nascita, a seguito di un intervento al cuore, trattata da Storie Italiane. Oggi, presso il tribunale di Messina, si è tenuta la prima udienza del processo nei confronti di quattro medici, e il programma di Rai Uno ha intervistato Benedetta, la mamma della piccola vittima: “Grazie per la voce che ci dai sempre. L’udienza si è prolungata. Volevo ricordare che i quattro imputati sono stati rinviati a giudizio, oggi c’è stata la prima udienza dove abbiamo depositato la lista dei testimoni”.

“Le loro richieste sono fuori luogo – ha continuato la mamma di Beatrice – chiedono l’annullamento dell’incidente probatorio e dell’autopsia, parliamo di cose assurde ma ci provano, siamo combattivi più che mai, siamo pronti ad affrontare questo processo doloroso ma è un dovere e un diritto avere giustizia e dare giustizia a Beatrice. Noi abbiamo dalla nostra parte la verità, dobbiamo farla emergere e noi siamo pronti ad affrontarla”.

BEATRICE, NEONATA MORTA DOPO POCHI MESI: “MA SE LA TAC ERA ILLEGGIBILE…”

Così invece l’avvocato della famiglia di Beatrice, anch’egli in collegamento con il programma del primo canale: “Il processo sta andando bene, sta procedendo bene, oggi sono stati ammessi i testimoni richiesti, udienza rinviata al 14 febbraio 2022, il tribunale vuole affrontare il processo della piccola Beatrice arrivando alla verità velocemente. Affronteremo tutti i temi ma siamo certi di quello che stiamo portando davanti al giudice”.

Di nuovo la mamma: “Volevo ricordare che vanno informati i genitori dell’esame non diagnostico (riferendosi agli accertamenti a cui è stata sottoposta la figlia ndr), è nostra figlia e hai il diritto di informare i genitori”. In studio a Storie Italiane anche il medico Fabrizio Cerusico, che ha commentato eloquente: “L’operazione al cuore non era urgente, si poteva aspettare. Il medico ha detto che la tac non era leggibile, quindi bisognava chiudere il caso, e l’intervento era complesso. Andava rifatta un’altra tac, se era illeggibile perchè è illeggibile? Bisognava aspettare l’intervento su una bambina di cui non vi era urgenza”.

