Red Canzian sempre più innamorato di Beatrice Niederwieser, la sua musa ispiratrice e moglie da venticinque anni

Da ormai più di venticinque anni il cuore di Red Canzian batte per la moglie Beatrice Niederwieser, la sua dolce compagna nonché musa ispiratrice per quanto concerne la produzione musicale. Con lei al suo fianco, Red ha riscoperto un estro creativo che vuole tenersi stretto e poi è felicissimo dal punto di vista sentimentale. Con Beatrice Niederwieser ha infatti costruito una bellissima famiglia allargata, dove tutti vanno d’amore e d’accordo.

“Siamo marito e moglie dal 9 luglio del 2000. Abbiamo raggiunto il traguardo dei venticinque anni di matrimonio”, ha detto con gli occhi a cuore l’artista in una intervista a Verissimo. Red Canzian è innamoratissimo della sua dolce metà e gli anni che passano non sembrano affatto affievolire il sentimento per la sua Bea. “La vita è veramente fatta di incontri ed io Beatrice l’ho conosciuta nel modo più casuale del mondo”, ha ricordato divertito il compositore.

Red Canzian al settimo cielo per la sua famiglia con la moglie Beatrice Niederwieser: “E’ un dono di Dio”

“L’ho incontrata ed è diventata la donna più importante della mia vita…”, ha sottolineato sempre a Verissimo, nel salotto di Canale 5. L’uno al fianco dell’altro, hanno tracciato nuove rotte e si sono ritrovati più uniti che mai, coinvolgendo tutta la famiglia. “Abbiamo costruito una nuova famiglia insieme, con due famiglie che si sono ritrovate. Ognuno di noi ha portato un figlio in dote e la cosa bella è che si considerano fratelli”, ha raccontato soddisfatto Red.

Uniti nella vita e nel lavoro, perché moglie e figli sono al suo fianco anche nella musica. “Abbiamo un team di lavoro in famiglia che è un dono di Dio: avere dei figli talentosi ed una moglie che decide di seguire il suo uomo e seguirlo in tutte le problematiche è un dono. Loro sono multitasking, passano da una situazione all’altra e fanno bene tutto”, le belle parole di elogio di Red Canzian.