In seconde nozze, Red Canzian ha sposato Beatrice Niederwieser. La loro storia d’amore è cominciata negli anni ’90 dopo un lunghissimo corteggiamento. Il primo incontro tra i due è avvenuto a Corvara: la donna era sposata e aspettava un bambino, Phil, mentre il musicista, storico bassista dei Pooh, era sposato con Delia, la sua prima moglie, ed era già papà di Chiara. Come spiegato ancora da Red Canzian, quando ha conosciuto Bea, si trovava nella hall di un hotel. La proprietaria gli corse incontro urlando “Guarda Bea, c’è quello dei Pooh” e lei si chiese chi fossero i Pooh. A lasciare a bocca aperta Red fu il fatto che Beatrice non conoscesse i Pooh, tanto da chiedersi cosa fosse.

Red Canzian a Verissimo: "Mia madre era orgogliosa di me"/ "Mia moglie Beatrice conosciuta casualmente"

Da quel momento Red Canzian, nonostante fosse sposato e allo stesso tempo Beatrice lo fosse, ha provato a conquistarla in ogni modo e maniera. “Ci sono voluti dieci anni di corteggiamento. L’ho aspettata e così oggi Phil è anche figlio mio, così come Chiara, nata dal mio precedente matrimonio, è figlia sua” ha raccontato proprio il bassista del gruppo. Un grande amore il loro che negli anni si è consolidato ancor di più.

Chi è Red Canzian/ "Sanremo? La casa discografica non voleva portare Uomini e Soli, ma noi Pooh..."

Chi è Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian: l’amore scoppiato negli anni Novanta

Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian, si è incrociata per la prima volta con il bassista dei Pooh negli anni Novanta. Più avanti i due si sono conosciuti sempre meglio e hanno chiuso i loro rispettivi rapporti, per poi essere liberi di amarsi. Negli anni Duemila, infatti, sono convolati a nozze i due e hanno cominciato la loro vita nella famiglia allargata, con il figlio di lei, Phil, che fa il batterista, e Chiara Canzian, che invece fa la cantante come il papà. Un amore profondo, che ha portato a costruire una grande famiglia ricca d’amore.