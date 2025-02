Red Canzian e l’incontro con la moglie Beatrice Niederwieser: “Era destino”

Per il noto cantante Red Canzian da tanto tempo è iniziato un grande amore con colei che può definire la donna della sua vita, Beatrice Niederwieser, i due sono infatti uniti da circa trent’anni e non si sono mai abbandonati neanche nelle difficoltà. Le nozze della coppia sono state celebrate nel 2000 e tra i due sono sempre volate delle parole speciali: “La nostra storia è stupenda, era destinata ad esistere, a volte la vita decide per noi” ha rivelato il cantante dei Pooh riguardo al matrimonio con la donna di origini tedesche.

Cristiano De Andrè, chi è figlio Fabrizio De Andrè/ Dalla moglie al rapporto col padre: "Ho capito che..."

Di Beatrice Niederwieser non si hanno molte informazioni, visto che la donna ha sempre preferito vivere lontana dai riflettori, lei è nata nel 1950 e ha dichiarate origini tedesche, il legame con Red Canzian affonda radici profonde, i due si sono conosciuti ben prima del 2000, anno in cui hanno celebrato il matrimonio.

Francesca Alotta ha un marito? "In passato vissuto un amore tossico"/ "Sono stata tradita"

Beatrice Niederwieser, la dedica di Red Canzian

Per il cantante dei Pooh oggi arriverà l’occasione di tornare a parlare della moglie Beatrice Niederwieser, una fetta davvero importante della sua vita alla quale Red Canzian non ne vuole sapere di rinunciare. L’artista ha fatto sempre affidamento sulla donna, che perse la testa per Red Canzian e il suo carattere speciale:

“Mi innamorai di lui pian piano, è stata una cosa progressiva, mi sono innamorata del suo modo di essere, di corteggiare, di darsi, di farmi i complimenti” le parole della tedesca sul cantante e suo speciale compagno di vita. Nelle rare occasioni in cui Red Canzian ha avuto la possibilità di parlare della moglie, ha sempre speso parole importanti, come in una intervista concessa a Domenica In: “A lei mi aggrappo nei momenti difficili, quello che ha fatto lei è incredibile” le parole del membro dei Pooh sulla sua Beatrice Niederwieser.

Perché Nicolò ha rinunciato alla maglia per il Serale di Amici 24/ “Voglio essere come gli altri allievi”