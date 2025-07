Chi è Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian: i due stanno insieme da tanto tempo e nel 2000 sono convolati a nozze

Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian, è sposata con il musicista dei Pooh dal 2000 ma i due si sono conosciuti tantissimi anni prima, quasi venti. I due, infatti, si sono incrociati per la prima volta nel 1982 e anche se in quel momento entrambi erano sentimentalmente occupati, tra loro è scattato fin da subito qualcosa di importante che poi ha portato, diversi anni dopo, alla scelta di convivere. La coppia ha deciso di vivere insieme nel 1992, e solamente otto anni più tardi sono arrivate le nozze. Una storia d’amore, la loro, che ha vissuto dunque diverse fasi e che è stata goduta in ogni attimo, in ogni istante, senza fretta né frenesia. Nel 1982 il primo incontro a Corvara, poi dieci anni più tardi la convivenza e dopo ancora il matrimonio. “Era bella come il sole” ha raccontato Red Canzian a “Oggi”, raccontando dunque di aver vissuto un vero e proprio colpo di fulmine dopo aver visto Beatrice.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian/ "Non sapeva cosa fossero i Pooh"

“Mi innamorai di lui pian piano, è stata una cosa progressiva, mi sono innamorata del suo modo di essere, di corteggiare, di darsi, di farmi i complimenti” ha raccontato Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian, parlando in un’intervista con Serena Bortone. Un amore vissuto dunque lentamente, dedicandosi a vicenda tempo, amore e attenzioni, che poi ha portato negli anni al matrimonio ma non all’arrivo dei figli. Red Canzian era già papà di Chiara, nata nel 1989, mentre Beatrice mamma di Philipp Mersa. Un ragazzo che con il tempo è diventato parte della famiglia di Red, che lo ha adottato.

Red Canzian a Verissimo: "Mia madre era orgogliosa di me"/ "Mia moglie Beatrice conosciuta casualmente"

Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian: chi è? “Mi aggrappo a lei”

Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian, ha origini tedesche ma viveva già in Italia quando ha conosciuto il musicista dei Pooh, con il quale l’amore è nato lentamente, con il tempo. Oggi la loro storia prosegue a gonfie vele, dopo tanti anni insieme. “Lei è una donna incredibile, mi ci aggrappo nei momenti difficili” ha rivelato a Domenica In Red.