BEATRICE NIEDERWIESER, MOGLIE RED CANZIAN/ “Lei partecipa ai miei sogni”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno, Red Canzian ha anche parlato dell’amore con Beatrice Niederwieser. I due erano amici e sono arrivati ad amarsi, ma il rapporto con i rispettivi ex è sempre rimasto dei migliori. E il membro dei Pooh ha spiegato perchè hanno deciso di non fare un figlio insieme: «Io e Bea abbiamo rinunciato a fare un figlio nostro perché volevamo goderci la nostra realtà senza avere altre cose che ci portassero da altre parti».

Reduce da un periodo di malattia, Red Canzian ha voluto elogiare il ruolo di Beatrice Niederwieser, al suo fianco in ogni impresa: «Ho la fortuna di avere una famiglia meravigliosa intorno a me, che collabora e che partecipa ai miei sogni. Ho una donna che fa di tutto per realizzare i miei sogni. Bea è un riferimento assoluto, appoggia ogni mio sogno: a volte sono delle follie, a volte riusciamo a metterli in pratica». (Aggiornamento di MB)

Beatrice Niederwieser è l’attuale moglie dello storico componente dei Pooh Red Canzian. Come raccontato dal musicista stesso i due si sono incontrati a Corvara, una località di montagna, grazie ad alcuni amici in comune. I due però si sono sposati solo dieci anni dopo il fatidico incontro in montagna. I due sono convolati a nozze nel 2000.

Nonostante i due fossero entrambi impegnati al momento del primo incontro, dopo diverso tempo hanno deciso di intraprendere una relazione, come rivelato dal musicista diverso tempo da ad AltoAdige: “ Io ero ancora sposato con la mia prima moglie e con una figlia, Chiara. La cosa era molto complicata. Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci era l’unica cosa che potevamo fare”.

Red Canzian parlando di sua moglie Beatrice Niederwieser ha raccontato in una recente intervista a Domenica In: “A lei mi aggrappo nei momenti difficili”. Nonostante Beatrice Niederwieser non lavori nel mondo della musica ha studiato il pianoforte e riesce a consigliare suo marito al meglio quando si tratta della sua arte, non per niente il musicista l’ha più volte definita la sua “Musa ispiratrice”.

La donna, a differenza di suo marito, preferisce non condividere la sua vita sui social ma è molto presente sul profilo Instagram di Red Canzian che spesso condivide delle foto in compagnia di sua moglie di cui è ancora molto innamorato.

