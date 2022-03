Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ Il primo incontro a Corvara, poi…

Chi è Beatrice Niederwieser?

Si chiama Beatrice Niederwieser la donna che ha conquistato e sposato Red Canzian, polistrumentista nonché storico componente dei Pooh. I due sono convolati nel 2000. Beatrice Niederwieser è una donna di origini tedesche, che ha vissuto per tantissimi anni a Bolzano. Lei è molto riservata e cerca di stare lontana dell’attenzione mediatica, ma ha dovuto imparare a convivere con il grande successo del marito. Beatrice Niederwieser è una grande esperta di musica, in quanto è diplomata in pianoforte ed è musa del marito. Dal loro matrimonio non sono nati figli. Sia Beatrice Niederwieser che Red Canzian hanno figli nati da precedenti relazioni. Ai tempi del loro matrimonio, entrambi erano già genitori: lui di Chiara, ex cantante oggi chef di successo nata dall’amore con l’ex moglie Delia Gualtiero, e lei di Philipp, batterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e che ha con Red Canzian un rapporto speciale.

Il primo incontro tra Red Canzian e Beatrice Niederwieser

Il primo incontro fra Red Canzian e Beatrice Niederwieser è avvenuto in un locale di Corvara, una delle località di montagna più famose e apprezzate del Nord Italia. Come raccontato dal cantante dei Pooh nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, lui e la sua attuale moglie si sono conosciuti grazie a degli amici comuni. La scintilla, però, non è scoccata subito. Come specificato sempre da Red Canzian – Bruno Canzian all’anagrafe – Bea sarebbe diventata la sua seconda moglie una decina di anni dopo da quel giorno a Corvara che li vide incrociare i loro sguardi per la prima volta. La donna ha sempre avuto un profilo basso, discreto senza mai apparire molto. Tanti però gli scatti condivisi che li vedono assieme in momenti speciali. Tra questi anche le foto del matrimonio di Chiara Canzian e Sandro Cisolla, partner della figlia di Red Canzian nella vita e nel lavoro.

