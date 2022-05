Beatrice Niederwieser moglie Red Canzian/ “La rinuncia a un figlio nostro? Perché…”

Trentasettesimo appuntamento stagionale con “Domenica In” questo pomeriggio e ancora una volta il salotto tv di Rai 1 sarà all’insegna della grande musica: ospite di Mara Venier non sarà solamente Renato Zero ma anche Red Canzian, ex bassista e voce dei Pooh che in studio sarà intervistato assieme a Tiziana Giardoni, la compagna dell’indimenticato Stefano D’Orazio, scomparso quasi un anno e mezzo fa nel 2020. E l’ospitata di Bruno ‘Red’ Canzian è anche l’occasione per far luce sulla sua vita privata e la compagna, Beatrice Niederwieser che proprio di recente ha compiuto gli anni.

Proprio nei giorni che hanno preceduto l’ospitata televisiva di Red Canzian di questo pomeriggio a “Domenica In”, il 69enne artista e polistrumentista veneto ha tenuto a far sapere ai propri fan, attraverso la sua pagina Facebook, che Gabri ed Esther, ovvero “la sua sorellina e quella di Bea”, festeggiavano il compleanno lo stesso giorno, il 22 maggio. Ma chi è Beatrice Niederwieser e cosa sappiamo della sua relazione con l’ex componente dei Pooh? Come è noto, Canzian ha avuto diverse love story con alcune colleghe nel mondo della musica (soprattutto a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta: basti pensare a Marcella Bella, Patty Pravo e Loredana Bertè), ma da tantissimi è legato con la sua Bea. I due sono convolati a giuste nozze il 9 luglio del 2000 e da allora non si sono più lasciati: la coppia inoltre ha due figli, anche se entrambi sono stati concepiti durante le loro precedenti love story.

BEATRICE NIEDERWEISER, MOGLIE DI RED CANZIAN: PERCHE’ HANNO SCELTO DI NON AVERE ALTRI FIGLI?

Molto restia ad apparire davanti ai riflettori e ugualmente schiva dal punto di vista social, della compagna di Red Canzian non sappiamo molto eccetto quello che ha raccontato il diretto interessato in alcune interviste concesse negli anni: il musicista avrebbe conosciuto Beatrice Niederweiser in un locale in quel di Corvara, anche se per far sì che i due diventassero una coppia sono dovuti trascorrere diversi anni. “Solo una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie” aveva detto Red, chiarendo invece in un’altra occasione il motivo per cui in tutto questo tempo non hanno avuto figli dalla loro relazione, ‘accontentandosi’ rispettivamente di Chiara e Philipp, avuti come accennato prima di conoscersi.

“Io e Bea abbiamo rinunciato a fare un figlio nostro perché volevamo goderci la nostra realtà senza avere altre cose che ci portassero da altre parti” ha rivelato una volta Canzian in modo molto schietto, lasciando sottintendere che concepire un altro bambino forse avrebbe intaccato quell’equilibrio faticosamente raggiunto dopo aver vissuto altre relazioni. Ad ogni modo, la loro ‘famiglia allargata’ è sempre apparsa molto felice e unita, e pare che questo sia un ambito sul quale entrambi cercando di mantenere un certo riserbo: non è un caso che proprio durante una precedente ospitata da Mara Venier, l’ex Pooh si sia un po’ aperto sull’argomento rivelando una cosa molto tenera su Beatrice. “Parlarti di lei è come parlarti di bricole, a lei mi aggrappo nei momenti difficili” aveva ammesso molto candidamente.











