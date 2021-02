Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ “Lei era sposata e incinta quando…”

Beatrice Niederwieser è la donna che ha conquistato e sposato Red Canzian, polistrumentista e componente dei Pooh, l’uomo che la ha detto sì ormai oltre 20 anni fa, nel 2000 coronando un lungo sogno d’amore. Lei è sicuramente una donna pacata, tranquilla e lontana dai social e dal trambusto del gossip a differenza di altre “colleghe” mentre lui la definisce la sua Musa di questi anni. Una coppia perfetta e un amore lungo e travagliato se vogliamo visto che i due quando si sono conosciuti, dieci anni prima del sì, erano entrambi impegnatissimi: “Una sera mi hanno presentato Bea”, ha raccontato il musicista tempo fa ad AltoAdige “una decina di anni è diventata la mia seconda moglie”. Nella stessa intervista racconta anche che lui all’epoca era ancora sposato con la sua prima moglie mentre lei era incinta di Philipp, il figlio che qualche anno fa li ha resi nonni, ed era sposata.

Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian, chi è e cosa fa nella vita?

I due si sono poi sposati nell’estate del 2000, diversi anni dopo il divorzio fra l’ex bassista dei Pooh e la prima moglie, Delia Gualtiero. Red Canzian ha sempre definito sua moglie Beatrix Niederwieser una musa ispiratrice anche perché lei, tra le altre cose, ha studiato pianoforte e con la musica ci ha sempre avuto a che fare nella vita privata e in quella pubblica. I due stanno vivendo questo particolare momento di Pandemia lontano da tutto e tutti nella loro tenuta dove si lasciano andare a lunghe passeggiate in cui non incontrano anima viva se non qualche animale. Scopriremo qualcosa di lei questa sera visto che Red Canzian sarà ospite de Il Cantante Mascherato e di Milly Carlucci?



