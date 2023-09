Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ L’ex Pooh: “a lei mi aggrappo nei momenti difficili”

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian dei Pooh

Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian, il bassista ed una delle voci del gruppo dei Pooh. Un grande amore quello nato tra i due che si sono uniti in matrimonio nei primi anni 2000. Il primo incontro è avvenuto però molto tempo prima: intorno al 2010 Beatrice e Red si conoscono e da quel momento non si lasciano più. Anche se tra i due non è stato un colpo di fulmine immediato nel tempo Beatrice e Red si sono innamorati e da tantissimi anni formano una famiglia bellissima. Sono davvero pochissime le informazioni sulla donna che lo stesso bassista dei Pooh ha più volte definito come la sua musa ispiratrice.

A raccontare il primo incontro tra i due è stato proprio Red Canzian che ha rivelato di averla conosciuta grazie ad alcuni amici in comune in un locale di Corvara, una rinomata località di montagna del nostro paese. Nessuna scintilla immediata o colpo di fulmine, anche se i due hanno cominciato a conoscersi giorno dopo giorno fino a quando si sono resi conto di non poter più fare a meno l’uno dell’altro.

Red Canzian confessa:”Beatrice Niederwieser è la mia musa”

Da Mara Venier in una intervista a Domenica In è stato proprio Red Canzian dei Pooh a parlare della moglie: “A Beatrice Niederwieser mi aggrappo nei momenti difficili, quello che ha fatto lei è incredibile perché ho lasciato a lei ed ai miei figli l’onere pazzesco di mettere in scena Casanova. Mi sento in colpa per aver fatto vivere a lei ed ai miei figli quello che ho passato”.

Parole bellissime che hanno fatto commuovere la moglie presente in studio dietro le quinte del programma. Che dire, Beatrice Niederwieser e Red Canzian si amano alla follia, ma non hanno avuto figli dal loro matrimonio. Entrambi però sono genitori, visto che Red ha avuto la figlia Chiara, nata dall’amore con Delia Gualtiero, mentre Beatrice ha un figlio di nome Philipp, classe 1982, batterista e compositore che in passato ha collaborato fianco a fianco con grandi artisti del panorama musicale italiano come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo.

