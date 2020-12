Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ “Sa ascoltare con il cuore”

Beatrice Niederwieser, detta “Bea”, è la moglie di Red Canzian, storico componente dei Pooh. I due si sono sposati nel 2000: “Abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio il 9 luglio ma stavamo insieme già da 8 e ci conoscevamo da altri 10. È una vita che ci conosciamo”, ha raccontato Canzian a Pierluigi Diaco nel salotto di “Io e te”. In una vecchia intervista ai microfoni di Altoadige il bassista dei Pooh ha raccontato il primo incontro con la moglie a Corvara: “Una sera mi hanno presentato Bea. Una decina di anni dopo sarebbe diventata la mia seconda moglie”. A presentarli sono stati amici in comune bolognesi: “Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci fosse l’unica cosa da fare. Beatrice è diplomata in pianoforte, sa ascoltare con il cuore e consigliarmi per il meglio”, ha confessato al settimanale Gente.

Beatrice Niederwieser: da 20 moglie di Red Canzian

Prima di Beatrice Niederwieser, Red Canzian è stato sposato con Delia Gualtiero, dal 1986 al 1992, con cui ha avuto la figlia Chiara. A sua volta, quando ha sposato il bassista dei Pooh, la Niederwieser era già mamma di Philipp: “Sono molto fortunato, la mia è una famiglia che arriva da due famiglie. Philipp non è mio figlio di sangue, ma ho conosciuto Bea che era incinta e quindi l’ho visto nascere. Con la prima moglie è nata Chiara, ma la cosa bella è che si considerano due fratelli. Chiara è un angelo quando canta mentre Philipp è un musicista stupendo”, ha detto Canzian a Diaco. Beatrice Niederwieser ha origini tedesche ma ha vissuto per tanti anni a Bolzano. Attualmente la coppia vive in una villa sulle sponde del Sile, in provincia di Treviso e, precisamente a Sant’Elena di Silea, luogo in cui è cresciuto Red Canzian.



© RIPRODUZIONE RISERVATA