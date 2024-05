Beatrice O’Brien e Maria Cristina Bezzi-Scali, chi sono le mogli di Guglielmo Marconi/ Due nobili e un dramma

Chi è Beatrice O’Brien, prima moglie di Guglielmo Marconi

Se è vero che Guglielmo Marconi è noto per le sue imprese scientifiche, è anche vero che la sua vita privata è stata altrettanto complessa e produttiva. Marconi ha avuto due mogli e cinque figli, tre dalla prima e uno dalla seconda. La sua prima moglie fu Beatrice O’Brien, una donna nobile essendo figlia del barone Edward O’Brien. I due convolarono a nozze nel 1905 ed ebbero quattro figli: Lucia, Degna, Giulio e Gioia.

Una storia d’amore che sembrava idilliaca ma che è poi naufragata dopo circa 19 anni insieme. Pare che ad averli allontanati sia stato non solo la morte della prima figlia, Lucia, subito dopo la nascita, ma anche il fatto che Marconi fosse spesso assente per il suo lavoro, le ricerche in campo scientifico e, dunque, le sue ambizioni.

Chi è Maria Cristina Bezzi-Scali, seconda moglie di Guglielmo Marconi

Sta di fatto che dopo 19 anni insieme Guglielmo Marconi e sua moglie Beatrice O’Brien divorziano. Poco dopo lui incontra Maria Cristina Bezzi-Scali e se ne innamora. Anche questa donna appartiene alla nobiltà, come la precedente moglie di Guglielmo Marconi, appartenendo ad una nobile famiglia romana tradizionalmente molto influente in ambienti vaticani. Ma a differenza della prima moglie, Maria Cristina è italiana. I due si sposano nel 1927: il matrimonio è celebrato con rito civile e religioso, dopo il quale Marconi ricevette il titolo di marchese da Vittorio Emanuele III. La loro relazione procede serena ed è l’ultima di Marconi, visto che dura fino alla morte dell’uomo di scienza, arrivata nel 1937. Da questo matrimonio la coppia ha avuto una figlia, Maria Elettra, che è oggi ancora in vita.











