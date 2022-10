Beatrice Quinta, chi è la concorrente di X Factor 2022/ Tutti contro di lei, è già polemica

Beatrice Quinta, X Factor 2022: Martina era più brava?

Beatrice Quinta è stata già messa un po’ nel mirino da parte degli spettatori di X Factor 2022. Dopo la scelta il pubblico social si è espresso a favore di Martina non condividendo il giudizio di Dargen. Martina per i follower è più talentuosa, con una voce molto più particolare, più espressiva. C’è addirittura chi pensa che mandando a casa Martina il programma abbia perso di credibilità. Qualcuno ha tentato di dare una giustificazione, sostenendo che Beatrice è più plasmabile di Martina e adattabile alle varie situazioni che si presenteranno durante le prossime puntate. Vedremo se avrà la forza di reagire e di dimostrare tutte le sue qualità.

Alle Audizioni con l’inedito Se$$o

Beatrice Quinta non passa inosservata, quando nelle audizioni è salita sul palco di X Factor 2022 ha subito mostrato di essere una persona simpatica, eccentrica e scatenata. È una cantautrice e ha presentato un suo brano dal titolo “Se$$o”, dove sono emerse le sue sfumature artistiche. Ha sperimentato il vocoder ed è partita con un elettro-pop che ha entusiasmato i giudici. Nel presentarsi ha dichiarato di apprezzare tutto ciò che rientra nella definizione di evoluzione e trasformismo. Dander D’Amico ha ritenuto l’esibizione credibile. Ambra all’inizio era un po’ indecisa, ha trovato i concetti del testo un po’ “sorpassati”. Fedez ha avuto qualche riserva sulla concorrente, mentre al Rkomi non è piaciuta. Alla fine ha ottenuto 3 Sì che le hanno fatto superare le Audizioni.

Beatrice ai Boot Camp con Nell’Aria di Marcella Bella

Beatrice Quinta si è presentata sul palco dei Boot Camp di X Factor 2022, quando le sedie erano già tutte occupate. Per lei il compito non è stato facile, perché in quei pochi minuti di esibizione si stava giocando la sua presenza al talent. Ha messo tutto se stessa con la cover “Nell’aria” di Marcella Bella, a cui ha aggiunto una strofa scritta da lei. Il pubblico a fine performance ha espresso il suo assenso con un fragoroso applauso. Le aspettative di Dargen sono altissime e con questa performance sono state confermate. Dargen dalla cantautrice si aspettava molto ed è stato accontentato. Dopo qualche minuto di pausa ha fatto la sua scelta con il primo switch: fuori Francesco perché non si sente di essere utile al suo percorso e dentro Beatrice.

Beatrice Quinta canta Il Cielo di Renato Zero ai Last call

Ai Last Call per conquistare l’ultimo posto disponibile del Roster di Dargen D’Amico, la cantante palermitana Beatrice Quinta ha cantato la cover de “Il cielo” di Renato Zero. Questa volta Dargen è rimasto un po’ deluso, si aspettava qualcosa di più coinvolgente, ma è la stessa Beatrice a dichiarare di non essersi piaciuta, poteva fare meglio. D’Amico dal primo istante ha mostrato molto interesse per l’artista e per prendere la decisione finale ha avuto bisogno di un’ulteriore conferma. Beatrice e Martina sono state chiamate sul palco e hanno eseguito un loro brano a cappella. Dargen è stato indeciso fino all’ultimo poi ha tenuto Beatrice.

