Beatrice Quinta, chi è la finalista X Factor 2022/ Sarà lei la vincitrice?

Beatrice Quinta vincerà X Factor 2022?

Beatrice Quinta è una delle finaliste di X Factor 2022. La cantante di “Se§§o” è tra le favorite alla vittoria finale. Sarà davvero così? Tutto pronto per il gran finale del talent show musicale di successo condotto da Francesca Michielin su Sky Uno. L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre dalle ore 21.15 con la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2022 di XF. Riflettori puntati su Linda, Santi Francesco, Beatrice Quinta e Tropea pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria finale. Una sfida che coinvolgerà anche i giudici: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez. Chi vincerà?

Tra i favoriti c’è sicuramente la cantautrice Beatrice Quinta che durante la semifinale di X Factor 2022 ha nuovamente confermato il suo talento. Nella prima esibizione si è confrontata con un classico della musica italiana come “Teorema” di Marco Ferradini portando a casa una standing ovation da parte del pubblico che si è alzato per lei facendola emozionare. “Non si erano mai alzati per me” è stato il commento della cantante di Palermo. Applausi a scena aperta anche da parte dei giurati con Fedez che ha sottolineato: “Sei la vera performer di questa edizione del programma”. Complimenti anche da Dargen D’Amico: “con ogni esibizione scrivi la tua storia, adattando le canzoni a te. Io non vedo l’ora di essere in prima fila ad un tuo concerto, sono il tuo primo fan”.

Non solo, Beatrice Quinta ha convinto giuria e pubblico di X Factor 2022 anche durante la seconda esibizione live che l’ha vista condividere il palcoscenico con Morgan sulle note de “La crisi”. Anche il cantautore di Altrove si è complimentato con la performer che ha ricevuto ancora complimenti dal suo mentore Dargen D’Amico: “hai dominato il palco, riesci a farlo con chiunque”. Che dire: Beatrice è una delle favorite alla vittoria finale considerando il successo che ha riscontrato sia dentro il programma che fuori. In radio e sui social, infatti, impazza il suo singolo inedito Se$$o, scritto insieme a Andrea Debernardi, Giulio Nenna – Produzione di: Andrea DB Debernardi, Giulio Nenna.

Infine parlando del suo rito portafortuna prima di salire sul palco, la cantante palermitana ha rivelato: “bacio una immagine di Santa Rita prima di salire sul palco, una foto che mi ha regalato mia nonna e ci tengo molto. Guardo tutte le serie trash, tutte a memoria! Il Live? Stranamente è come se mi sentissi al mio posto, ho voglia di dimostrare che c’è qualcosa sotto oltre gli outfits esagerati. In bocca al lupo a tutti!”.











