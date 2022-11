Beatrice Quinta e Rkomi: cosa c’è dietro il flirt?/ Il “frutto proibito” e non solo..

Beatrice Quinta e Rkomi, il flirt accende X Factor 2022, ma la vera protagonista è la sua personalità magnetica

Beatrice Quinta è già stata incoronata regina indiscussa dai fan di X Factor 2022. Il gossip con Rkomi quasi diventa marginale dinnanzi alla sua maestosa potenza ed una creatività scintillante che illustra prospettive esaltanti. Ma cosa c’è di vero sul presunto flirt che coinvolgerebbe la cantante e il coach di X Factor 2022? Forse tutto, forse niente. Certo è che lui è rimasto folgorato dalla sua audacia, l’ingrediente segreto che le ha permesso di dominare il palco di Sky con una prepotente interpretazione dell’inedito Se$$o. Gli sguardi e le provocazioni hot, giunte inarrestabile sotto lo sguardo di Rkomi, hanno incendiato la scorsa puntata e acceso i riflettori sulla possibile coppia. “E’ scattato qualcosa dentro di me”, ha detto lui dopo averla vista all’opera.

“Parliamone quando finisce X Factor perché questo potrebbe metterti in una situazione scomoda, anche se io sono una fan delle posizioni scomode”, ha risposto lei, ammiccando elegantemente. La temperatura è diventa improvvisamente bollente, così tanto che a molti è venuto il dubbio si trattasse soltanto di una messinscena. In realtà Rkomi si è esposto semplicemente perché – come molti – è rimasto letteralmente folgorato dalla giovane palermitana.

Beatrice Quinta e Rkomi, il sogno proibito dei fan

Si è esposto e ha preso una posizione molto chiara nei confronti di Beatrice Quinta. Una personalità carismatica, magnetica e in grado di accendere il fuoco di X Factor 2022. Adesso sembra destinata alla finale del talent e forse alla vittoria di questa nuova edizione. Nel frattempo ci saranno sviluppi con Rkomi? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa. Il coach, se fosse realmente interessato a lei, dovrà competere con una lunga schiera di candidati.

Da quando si è esibita con l’inedito Se$$o, infatti, Beatrice ha collezionato una serie infinita di commenti lusinghieri, colmi di un’ammirazione totale. E quindi la Quinta potrà sfogliare la sua margherita, qualora volesse qualcuno al suo fianco. Restare “frutto proibito”, probabilmente, la renderebbe ancora più affascinante. Ma questa, ovviamente, è tutta un’altra storia. I fan di Rkomi e Beatrice Quinta hanno un sogno, dopo il siparietto della scorsa settimana: vederli l’uno al fianco dell’altra.

