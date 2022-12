Beatrice Quinta, finalista a X Factor 2022?/ “Il mio rito portafortuna? Bacio una immagine di Santa Rita”

Beatrice Quinta e Rkomi: è nato un amore a X Factor 2022?

Beatrice Quinta a X Factor 2022 ha portato una ventata di novità e non solo. Per molti è scattata la scintilla con il giudice Rkomi… è davvero cosi? Durante l’ultima esibizione sul palcoscenico del talent show musicale di successo di Sky Uno, la cantante si è avvicinata proprio al bancone dei giurati puntando Rkomi che, imbarazzato, ha cercato di allungarle la mano. Dopo l’esibizione è stato proprio il giudice a spiegare: “sono un po’ imbarazzato… Quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me”. La risposta della cantante è stata immediata: “parliamone quando finisce X Factor. Che ne dici? Anche perché questo potrebbe metterti in una situazione scomoda” – per poi concludere – “anche se io sono una fan delle posizioni scomode”.

Che dire: sembrerebbe essere scattata una sintonia tra Beatrice Quinta e il giudice Rkomi, anche se nessuno dei due si e’ pronunciato in merito alla cosa.

Beatrice Quinta di X Factor: “Il mio primo Live? Stranamente è come se mi sentissi al mio posto”

Intanto prosegue il successo di Beatrice Quinta e del suo inedito “Se§§o”, tra i brani più ascoltati tra gli inediti di questa edizione di X Factor 2022. Beatrice ha cominciato a scrivere da piccola racconti che poi sono diventati poesie e si definisce una trasformista in continua evoluzione. Oggi e’ una cantautrice, visto che scrive e canta le sue canzoni e collabora ancora con altri artisti. Nel 2015 si fa conoscere a Sanremo Giovani con il brano “Paulette” e successivamente entra nelle scuderie della Warner Music. Nel 2019 pubblica con il nome di Beatrice V il singolo “Coco pops” fino alla scelta di cambiare ancora rotta.

“Il mio rito portafortuna? Bacio una immagine di Santa Rita prima di salire sul palco – ha raccontato la cantante palermitana nell’intervista a X Factor – una foto che mi ha regalato mia nonna e ci tengo molto. Guardo tutte le serie trash, tutte a memoria! Il mio primo Live? Stranamente è come se mi sentissi al mio posto, ho voglia di dimostrare che c’è qualcosa sotto oltre gli outfits esagerati. In bocca al lupo a tutti!”.

