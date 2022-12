Beatrice Quinta scarica Rkomi/ “Non voglio essere ricordata per averlo sco**to”

Beatrice Quinta su Rkomi: “Non voglio essere ricordata per averlo sco**to”

Beatrice Quinta è la seconda classificata dell’edizione 2022 di X Factor con la sua apprezzatissima canzone Se$$o, che ha già registrato ottimi dati d’ascolto sulla piattaforma Spotify. Oltre che per la sua fenomenale performance, però, ha fatto parlare molto di sé per via del breve flirt avuto con il giudice della trasmissione Rkomi, proprio in onda televisiva. Ora, in una sua intervista rilasciata a Rolling Stones, ha voluto mettere una volta per tutte una pietra sopra a questa storia.

Interpellata sul fatto se, finita la trasmissione, penserà di dare una possibilità ad Rkomi, Beatrice Quinta risponde con estrema sincerità: “Non credo proprio“, ma cerca anche di dare una spiegazione. “In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei, invece, curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sc**are“. Insomma, niente da fare per il povero Rkomi, anche se non sembra almeno essere dovuto concretamente a lui.

Beatrice Quinta su Morgan e Dargen D’amico

“Onestamente”, continua a spiegare Beatrice Quinta, “mi sembra perdente” la strategia di approfittare del flirt con Rkomi per arrivare alla fine di X Factor. “Tutti avrebbero pensato che di puntata in puntata sarei passata solo perché avevo una storia con Mirko“, spiega, “e tutto il mio percorso artistico sarebbe stato messo in ombra da quello. Se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo, dateli a Dargen D’Amico”.

E proprio di Dargen D’Amico, Beatrice Quinta ne parla come di una persona “fondamentale” per lei, “ogni momento, ogni passaggio non avrei potuto affrontarlo senza di lui (..) la nostra è stata una pazzia condivisa, ma lui non ha tirato fuori Bea, ha avuto la capacità invece di limare, sottrarre, smussare i miei angoli e i miei spigoli”. Mentre parlando del programma, racconta che uno dei momenti più belli è stato “il duetto con Morgan, la cosa più folle che io abbia mai fatto”. “Siamo saliti sul palco improvvisando, lui si è messo al piano dopo che avevamo provato una sola volta (..) ed è stato bello per me che normalmente invece sto sveglia fino alle 4 per limare anche il minimo dettaglio di ogni performance”.

