Beatrice Quinta, X Factor 2022/ Non solo voce, ma anche grande performance

Beatrice Quinta, X Factor 2022: una versione pop di Cher

Beatrice Quinta al primo Live di X Factor 2022 ha cantato un brano di Cher, Believe, in una versione pop tutta da ballare. La sua energia e il suo modo di fare non passano inosservati, nemmeno sui social dove qualcuno la definisce eccessiva e troppo fuori dagli schemi. Ma è proprio questa sua unicità che, al contrario, viene apprezzata da molti che la considerano una delle poche artiste sincere presenti nella competizione di quest’anno. La sua performance è stata apprezzata dal pubblico presente in teatro e anche Ambra ha apprezzato la voce della cantante, che nelle precedenti fasi era invece stata un po’ nascosta dalla sua personalità e dai suoi eccessi. Dargen D’Amico è quindi forse riuscito nel suo intento di rendere un po’ meno ruggente la sua pupilla, all’insegna del motto less is more. Sul tema del carattere spende alcune parole anche il rapper Rkomi che loda l’outfit di Beatrice e la sua esibizione, e vede per la cantante un futuro nel mondo dello spettacolo anche se critica in parte la scelta del brano a lei assegnato.

Di parere contrario è invece Fedez che giudica l’esibizione dell’artista monotona e, tra i fischi del pubblico, spiega che il problema non è tanto dell’artista ma dell’arrangiamento del pezzo che non ha avuto né bassi ma nemmeno degli alti. Il suo giudice ribatte subito a tono a Fedez, definendolo il re della monotonia (non nascondendo un elevato grado di fastidio) ma accettando allo stesso tempo la sfida, proponendosi di lavorare per creare delle esibizioni sempre diverse e sempre sorprendenti. Beatrice Quinta non va al ballottaggio e passa direttamente al secondo live di X Factor 2022. La sua esibizione porterà nuove scintille fra i giudici?

Beatrice Quinta divide il pubblico di X Factor 2022

Beatrice Quinta, il cui vero nome è Beatrice Maria Visconti, è una giovane cantautrice siciliana con un talento poliedrico ed eclettico e già alle spalle una lunga esperienza nel campo musicale. Un’artista che ha messo in discussione i giudici di questa nuova stagione di X Factor 2022 già dalla prima esibizione alle audizioni, Beatrice non ha infatti convinto Rkomi che non ha dato alla cantante il suo sì. Ma è stato Dargen D’Amico che ha voluto scommettere il tutto per tutto e puntare di su di lei, vedendo in Beatrice Quinta un talento che non tutti riescono a vedere. Il pubblico si è diviso nei suoi confronti tra chi ha apprezzato tantissimo la sua prova e chi invece non riesce assolutamente a sopportare il suo modo di fare musica. Dicono che questo accada solo ai più grandi che o si amano o si odiano.

Sarà interessante vedere se riuscirà ad andare ancora avanti e se così farà cambiare idea a quegli scettici che continuano a criticarla. Dal canto suo la ragazza non è mai caduta nella tentazione di aprire qualche polemica e giorno dopo giorno ha pensato sempre e solo a lavorare per migliorarsi con l’atteggiamento di chi sicuramente avrà la possibilità di dire la sua in questo splendido mondo che è la musica.

