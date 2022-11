Beatrice Quinta, X Factor 2022/ Per Dargen è una diva, Rkomi stregato e…

Beatrice Quinta ‘divisa’ tra Rkomi e Dargen D’Amico: il percorso ad X Factor si infiamma

Beatrice Quinta è una delle concorrenti più chiacchierate di X Factor 2022. Con l’inedito Se$$o ha attirato l’attenzione di pubblico e giuria, in primis Rkomi, con cui è nato un simpatico siparietto rovente che sta facendo discutere il web. Finzione o provocazione? Non è dato saperlo, ma di certo la cantante nella puntata della settimana scorsa si è avvicinata ammiccante al tavolo dei giudici, puntando con fare sensuale il dito proprio su Rkomi.

E lui non è di certo rimasto inerme. “Sono un po’ imbarazzato… Ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me”, ha dichiarato con un tono ironico, ma non troppo. Così Beatrice Quinta ha fatto il pieno di consensi, strappando il complimento più grande dal suo coach, Dargen: “Aspettavo questo giorno dall’inizio, abbiamo una diva divisiva in Italia ma anche all’estero”.

Beatrice Quinta, originalità e carisma: l’obiettivo è la finale di X Factor 2022

Beatrice Quinta è senza alcun dubbio una delle concorrenti più intriganti di questa edizione di X Factor 2022. In queste settimane ha dimostrato di possedere originalità, carisma e talento. Adesso ha attirato l’attenzione con il suo inedito, conquistando l’ammirazione di Rkomi, il quale alle audizioni evidentemente non era rimasto altrettanto coinvolto.

Dargen D’Amico invece crede in lei più che mai, fin dal principio. E ora che la nuova edizione di X Factor 2022 entra finalmente nel vivo, vuole portarla più avanti possibile, con un obiettivo chiaro e tutto sommato alla portata: agguantare l’accesso alla finale. Ce la farà? A nostro avviso Beatrice Quinta ha tutte le carte in regole per riuscire nel suo intento.

