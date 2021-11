Beatrice Rocchi, Massimo e Wilma: moglie e figli Aldo Fabrizi/ Un incidente…

Aldo Fabrizi è stato uno degli attori italiani più importanti. Con un talento straordinario, ha contribuito a scrivere pagine importanti del teatro italiano. Aldo Fabrizi, oltre ad aver conquistato il cuore del pubblico, era riuscito ad entrare anche nel cuore di Beatrice Rocchi, cantante di varietà altimenti nota come Reginella. Un amore coronato dal matrimonio e dalla nascita di due figli gemelli, Wilma e Massimo.

Delia Duran, amaro sfogo verso Alex Belli dopo bacio a Soleil/ "Mancanza di rispetto"

Nel corso degli anni, il matrimonio tra Aldo Fabrizi e Beatrice Rocchi deve affrontare anche prove difficili. Nel 1981, Fabrizi resta vedovo con i due figli. Massimo, nel 2007, ha scritto anche il libro “Aldo Fabrizi, mio padre“, in cui racconta del loro rapporto descrivendo non solo l’artista, ma soprattutto il padre con le sue ombre. Massimo Fabrizi è venuto a mancare nel 2016 al termine di una vita dedicata all’arte come papà Aldo.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Prove di famiglia a Halloween

Beatrice Rocchi, Wilma e Massimo, moglie e figli Aldo Fabrizi: l’incidente domestico

Massimo Fabrizi è stato un poeta, musicista e compositore. E’ venuto a mancare nel 2016, ma prima ancora era stato vittima di un terribile incidente domestico. A Natale 2014, infatti, fu avvolto dalle fiamme davanti al camino di casa riportando diverse ustioni sul torace. La vita di Massimo è terminata per insufficienza cardiaca.

Massimo e Aldo Fabrizi sono stati due artisti veri, ma diversi. Ad unirli, tuttavia, non era solo la passione per l’arte, ma anche per la cucina romanesca. Istrionico, ironico, con un grandissimo talento, Aldo Fabrizi ha scritto pagine importanti del mondo dello spettacolo italiano anche se i suoi rapporti con i colleghi non sono sempre stati idilliaci.

Claudio Rubicondi, papà di Rossano: "Non ci aveva detto del melanoma"/ "Era positivo"





© RIPRODUZIONE RISERVATA