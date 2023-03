Beatrice Trussardi: “Dalle suore volavano schiaffi”/ Mio marito conosciuto per caso”

Beatrice Trussardi, primogenita dello stilista Nicola e Maria Luisa Gavezzani, nonchè sorella di Tomaso e Gaia, si è raccontata stamane ai microfoni del Corriere della Sera. «Come è stata la mia giovinezza? Scuola dalle suore, rigore forse estremo, ogni tanto volava pure qualche schiaffo. Ma io ero brava: una volta una suora disse a papà che sarei diventata una perfetta religiosa, avrebbe dovuto pensarci». E il padre cosa rispose? «Disse: “Non se ne parla”». Beatrice Trussardi ammette di non aver compreso da ragazzina il progetto del papà: «No, per nulla. Perché lui ci ha sempre protetto dalla curiosità e dalle speculazioni. Lui lavorava a Milano e noi siamo rimasti a Bergamo, per dire. Andavamo a scuola a piedi da casa, nonostante io sia del 1971 e dunque tra gli anni Settanta e Ottanta il terrorismo e i rapimenti fossero una terribile realtà, anche in provincia. Ma papà voleva per noi una perfetta normalità».

Nel contempo il noto stilista diventava un’icona mondiale: «Sa, per noi ricevere a casa Carla Fracci o Dario Argento non era incontrare delle celebrità, ma ospitare persone intelligenti e simpatiche. E mamma e papà non ci sono mai parsi dei personaggi, ma dei veri genitori. Solo a sedici anni io entrai a far parte di una campagna pubblicitaria, ma era tutto un gioco, non c’era l’idea di entrare nel jet-set. Però quando entrai nell’adolescenza si consumò una piccola ribellione, perché io volevo vestire come i coetanei, cioè da “paninara”, con le Timberland e i piumini. Papà disse di no e oggi capisco perché: non voleva che io mi omologassi. Oggi lo ringrazio ma all’epoca quando le amiche mi chiedevano come mai io non portavo l’ultima felpa di moda, non sapevo che cosa rispondere».

BEATRICE TRUSSARDI E L’APPRODO NEL MONDO DELL’ARTE

Beatrice Trussardi non ha comunque volute seguire le orme della famiglia, dedicandosi all’arte contemporanea: «Perché per mio padre coincideva con una certa idea di moda. Per lui non era, o almeno non solo, business. Fu il primo a “trussardizzare” tutto, dal motorino alle borse ai divani ma non per un intento pubblicitario, bensì per la convinzione che il suo progetto non si limitava a abiti o accessori. Includeva tutto, ed è per questo che le sue sfilate divennero memorabili. Ricordo bene la volta in cui capii di essere figlia di “quel Nicola Trussardi”: una tv locale gli fece una intervista e allora lui, come eccezione, volle che la sua famiglia guardasse la trasmissione. Rammento che in quel momento capii di essere figlia di un grande uomo della moda».

Dopo la laurea in architettura e quella in Art Business & Administration all’Università di New York, arrivarono le collaborazioni con il Guggenheim, il Metropolitan e il MoMA. E proprio al museo newyorkese ha conosciuto Cattelan: «Sì, al MoMA, dove lui teneva una performance vestito da Picasso. La direttrice ci chiamò entrambi nel suo studio per farci conoscere, ma timido lui, timida io sedemmo l’uno accanto all’altra senza dirci una parola». Ultime parole dedicate alla sua vita privata, il marito con cui ha avuto due splendidi figli: «L’ho conosciuto per caso, in vacanza con amici. Vede, in me non troverà mai lo scalpore, sono rimasta una ragazza normale, quello che voleva papà».











