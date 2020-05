Beatrice Valli: “Azzurra ha un problema alla lingua”/ “Preferisco risolverlo subito”

Pubblicità

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta. La piccola Azzurra è nata lo scorso 13 maggio e, tornata a casa, è diventata la principessa di papà Marco Fantini, del fratellino Alessandro e della sorellina Bianca. Beatrice e Marco si stanno godendo così la loro splendida famiglia dedicando tutte le attenzioni del caso ai bambini. Negli scorsi giorni, tuttavia, Beatrice ha raccontato di un piccolo problema di salute di Azzurra sul quale, nelle scorse ore, ha fatto chiarezza nel corso di una diretta Instagram con il settimanale Chi.“La bambina è nata alle 04:55. Il piccolo problema che ha alla lingua è un qualcosa di molto comune. Tanti bambini nascono con il frenulo della lingua corto. Questo infatti viene tagliato alla nascita perché non riescono attaccarsi bene al seno. La mia si attacca bene e sta crescendo. Però può succedere in certi casi che anche se non è troppo corto può provocare poi problemi nel parlare quando sarà più grande”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

BEATRICE VALLI: “PREFERISCO RISOLVERE SUBITO IL PROBLEMA DI AZZURRA”

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno riflettendo su come gestire il problema di Azzurra. La Valli, in particolare, nel corso della diretta Instagram con Chi, ha confessato di preferire risolvere subito il problema piuttosto che aspettare e avere altri problemi quando la bambina sarà più grande. “Aspetteremo un’altra settimana, vediamo come va, e sarebbe il caso di tagliarlo proprio per prevenire questi piccoli problemini che sono piccoli però piuttosto che stare dietro a logopedia e guardare e capire se parla bene, preferisco farlo subito. Però non è un problema grave”, spiega Beatrice. La Valli, inoltre, ha aggiunto che con Alessandro e Bianca non era accaduto: “A me è la prima volta che capita e mi sono trovata molto spesso, ma è una cosa comune. Di solito viene tagliato il giorno dopo la nascita, ma loro inizialmente non si erano accorti”. Nel corso dell’intervista, inoltre, Beatrice ha confessato di essere stata criticata molto durante la sua partecipazione a Uomini e Donne per la scelta di corteggiare un ragazzo in tv pur essendo mamma di un bambino avuto quando aveva 17 anni. La compagna di Marco Fantini, tuttavia, ha aggiunto di essere comunque riuscita a dimostrare a tutti chi è realmente.



