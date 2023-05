Beatrice Valli corsa in ospedale per la figlia Azzurra/ “Ha ingoiato una monetina”

Beatrice Valli all’ospedale per la piccola Azzurra: il racconto

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno vissuto momenti di paura a causa della piccola Azzurra. La figlia della coppia ha ingerito una moneta, ed è stata portata subito in ospedale: “Siamo al pronto soccorso perché Azzurra ha ingerito una monetina” esordisce la modella.

“Siamo tornati ed eccoci qui. Menomale che la monetina è stata ingoiata ed è andata nell’intestino quindi dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un grande spavento” racconta Beatrice Valli: “Azzurra era con me in bagno e ci stavamo preparando per andare a pranzo. Lei stava giocando con una borsetta mia dove c’erano le monetine e delle carte. Mentre si buttava addosso questa borsettina aveva la bocca aperta e subito le è andata a finire la monetina in gola. Per fortuna era un soldino molto piccolo (un centesimo) e non si è incastrato ma è andato subito giù. Però siamo stati in ospedale fino a mezz’ora fa” conclude l’ex corteggiatrice rassicurando sulle condizioni della piccola.

Beatrice Valli racconta la quarta gravidanza: “La più impegnativa”

Beatrice Valli ha da poche settimane partorito la sua quarta figlia, la piccola Matilda Luce. La stessa modella ha svelato com’è andata la sua ultima gravidanza: “E’ stata la più impegnativa di tutte, fatta di sfide, decisioni, traguardi, sofferenze e tante emozioni. Ti abbiamo così tanto desiderata che ancora non ci credo che tra poco sarai già qui con noi“.

L’ex corteggiatrice dopo il parto ha rassicurato i fan: “Stiamo bene. Ci godiamo il momento e torneremo da voi nei prossimi giorni”. Nessuna pausa, però, per Beatrice Valli che ha deciso di tornare tra i banchi di Back To School a pochi giorni dalla nascita della sua bambina.

