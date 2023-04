Beatrice Valli, dedica a Marco Fantini per la giornata del bacio/ “Sei parte di me”

Beatrice Valli e la dedica speciale a Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini formano una delle coppie più amate dai fan di Uomini e donne. Il loro amore è nato nello studio del programma di Maria De Filippi nel 2014 e, in nove anni, hanno costruito una splendida famiglia. Sempre più innamorata dell’uomo che ha scelto come marito e padre delle sue bambine, Beatrice Valli, in occasione della Giornata del bacio, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto in cui bacia Marco dedicandogli delle dolcissime parole d’amore che hanno commosso tutti i suoi followers.

“A te che sei una parte fondamentale di me. A te che in questi giorni mi stai donando tutte le tue energie. A te che in questi momenti riesci ad essere per me una sicurezza”, ha scritto Beatrice che, con Marco, sta aspettando la nascita della loro bambina.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la nascita della figlia si avvicina

Beatrice Valli, quando decise di partecipare a Uomini e donne, era già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione. Innamorandosi di Beatrice, Marco Fantini si è innamorato anche di Alessandro con cui è riuscito a costruire, nel tempo, un rapporto meraviglioso. Marco e Beatrice, poi, hanno regalato ad Alessandro le sorelline Bianca e Azzurra. Tutti e tre hanno partecipato attivamente al matrimonio che ha unito la coppia a maggio dello scorso anno.

La famiglia di Marco e Beatrice, però, sta per allargarsi ancora perchè tra pochi giorni, la Valli partorirà un’altra bambina rendendo così padre per la terza volta l’ex tronista. In attesa di poter stringere tra le braccia la sua piccola, Beatrice ha scelto di dedicare delle meravigliose parole d’amore al marito.

