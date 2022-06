Beatrice Valli e il difficile rapporto con il padre/ “Mi è mancata la sua protezione”

Chi è Beatrice Valli e il matrimonio con Marco Fantini

Beatrice Valli si è sposata per la seconda volta con Marco Fantini. Lo scorso 29 maggio 2022 la coppia, nata nel programma televisivo di Uomini e Donne, è convolata a nozze per la seconda volta con una bellissima cerimonia celebrata nell’isola di Capri. Proprio la influencer sui social ha raccontato: “per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa”. Nel giorno del matrimonio la ex corteggiatrice si è fatta accompagnare per questa occasione davvero speciale dal primo figlio Alessandro, nato dall’amore con il calciatore Nicolas Bova, ma anche dal padre Andrea Valli.

Dalle pagine di Grazia, la influencer ha raccontato del rapporto complesso e complicato con il padre: “ilmio papà c’è sempre stato poco quando eravamo piccole, poi i miei si sono separati quando avevo 6 anni. La mia infanzia si riassume così: quattro donne invincibili contro tutti”.

Beatrice Valli e il rapporto con il padre Andrea

Il rapporto tra Beatrice Valli e il papà Andrea Valli non è stato semplice. Proprio la influencer ha confessato: “non è stato facile non avere un uomo accanto che la supportasse. Ci portava la mattina a scuola e poi lavorava dalla mattina alla sera. Quando il suo papà era morto avevano dovuto chiudere il maglificio di famiglia. E così mamma lavorava in un negozio che vendeva oggettistica varia a Correggio”. Il rapporto padre e figlia si è raffreddato dopo la separazione del genitori.

La Valli, infatti, non nasconde: “mi è mancata la protezione che un papà può dare a una figlia. Quando ero piccola, tra lavoro e giocare a calcio, c’è sempre stato poco. Ma quello che mi ha fatto più male è stata la separazione dei miei genitori. Mi è mancata quella figura paterna che ho ritrovato nella stabilità che ho costruito con Marco. È una ferita che mi porterò dentro per sempre”. Nel giorno del suo matrimonio con Marco Fantini ha deciso però di dare una possibilità al padre: “gli ho dato una possibilità, papà ci teneva. Mentre camminavo, a destra c’era lui, a sinistra mio figlio Alessandro. Ha 9 anni, ma per me è già un piccolo uomo. Mi ha fatto diventare mamma, donna matura, con lui ho affrontato gioie e sofferenze: mi ha fatta crescere”.

