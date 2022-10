Beatrice Valli è incinta di Marco Fantini/ Le foto del pancino dell’ex Uomini e Donne

Beatrice Valli incinta del quarto figlio

Dopo Alessandro, nato da una precedente relazione, Bianca e Azzurra, nate dal suo amore con Marco Fantini coronato anche dal matrimonio, Beatrice Valli sarebbe nuovamente incinta. Il condizionale è d’obbligo non essendoci ancora la conferma ufficiale da parte della Valli che, tuttavia, nelle ultime settimane, in alcune uscite pubbliche, ha sfoggiato un leggero pancino che ha immediatamente fatto pensare ad una gravidanza in corso. Dopo i primi rumors, Beatrice ha prontamente smentito spiegando che il gonfiore addominale era dovuto al lattosio a cui è intollerante.

I followers, non convinti, hanno chiesto delucidazioni alla sorella Ludovica la quale ha spiegato di non saperne niente e che, qualora fosse incinta davvero, sarebbe stata tra le ultime a saperlo lasciando intendere di non sentirla quotidianamente. Oggi, tuttavia, i rumors tornano in primo piano e, stando a quello che riporta Pipol, la Valli sarebbe davvero incinta per la quarta volta.

Beatrice Valli e Marco Fantini nuovamente genitori? Spuntano le foto del pancino

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno assistito alla prima puntata live di X Factor 2022. La coppia, nata a Uomini e Donne, si è presentata nel backstage del talent show mostrandosi serena e felice. Ai presenti, tra cui c’erano anche rappresentanti di Pipol, non è sfuggito il piccolo pancino che Beatrice sfoggiava sotto l’abito che indossava. Stando a quello che riporta la pagina Instagram “Pipol Gossip“, dunque, Marco e Beatrice starebbero per allargare nuovamente la famiglia.

“Pipol, svela in anteprima, la dolce attesa di Beatrice Valli. Questa sera si è presentata al fianco del marito Marco Fantini nel backstage della prima puntata serale di X-Factor con il pancino in vista! Noi di Pipol c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa. Arriva la quarta gravidanza quindi per Beatrice che compone una della coppie più amate della rete che pochi mesi fa si è unita in matrimonio nella splendida cornice di Capri”, si legge. Arriverà la conferma della Valli?

