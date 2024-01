Beatrice Valli e la sorella Ludovica hanno litigato?/ Lei smentisce: “Sono più unita a mia sorella Eleonora”

Beatrice Valli smentisce il litigio con la sorella Ludovica: “Vi spiego come stanno le cose”

Beatrice Valli e la sorella Ludovica sono sempre state al centro di diverse critiche per il loro rapporto. Le due non si mostrano molto spesso insieme, ragion per cui molti hanno pensato che avessero litigato. Sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto chiarire una volta per tutte il rapporto con sua sorella.

“Non mi piace parlare di certi argomenti come avete visto…Non che ci sia nulla di male o cattivo, anzi. Ma per il semplice fatto che come ogni famiglia/vita o parentela ci siano rapporti più stretti piuttosto che non. Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più unita e legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per una e per l’altra o che non ci sia rispetto. Spero di aver risolto ogni vostro dubbio” ha concluso Valli. Dunque, nessun litigio in corso tra le due sorelle solo una questione di affinità e complicità.

Beatrice Valli e il rapporto con la sorella Eleonora: le sue parole

Beatrice ha spiegato di avere molta più affinità con la sorella Eleonora, alla quale la lega un rapporto molto profondo. L’ex corteggiatrice, sui social, ha parlato a lungo di questo legame speciale che nutre anche per i suoi nipoti: “Come se fossero figli miei. Vivo di più i figli di Eleonora quindi mi godo a pieno loro! Anzi spesso dico ad Ele di lasciarmeli.”

E ancora: “Amo averli in casa tutti insieme anche se fanno un gran casino.” Valli ha poi parlato del rapporto con gli hater: “Non mi pesano affatto! So dove e come sono arrivata fino a qui! Con fatica, forza di volontà e obiettivi. Non saranno di certo le persone insicure, frustrate e cattive a sminuire ciò che sono. Fate lo stesso.“

