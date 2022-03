Beatrice Valli e Marco Fantini/ Matrimonio a Capri il 29 maggio: scoop di Chi

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. La coppia nata a Uomini e Donne pronuncerà il fatidico sì il prossimo 29 maggio nella splendida cornice di Capri. A svelare la data e la location scelta da Beatrice e Marco è il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip” nel numero in edicola dal 2 marzo. Per Marco e Beatrice sarà il coronamento del loro, grandissimo amore che, nato nello studio del programma di Maria De Filippi, è diventato sempre più importante. Marco e Beatrice si sono conosciuti e innamorati nel 2014 e, da quel momento, hanno deciso di costruire insieme la loro vita.

Beatrice che arrivò a Uomini e Donne dopo la fine della sua precedente storia dalla quale è nato il primogenito Alessandro, in Marco, ha trovato l’uomo della sua vita. Entrambi giovanissimi non hanno mai avuto dubbi costruendo insieme una famiglia che è diventata sempre più numerosa prima con la nascita di Bianca e poi di Azzurra.

Marco Fantini e Beatrice Valli: l’entusiasmo dei fan

Se il settimanale chi ha svelato la location del matrimonio, Marco Fantini e Beatrice Valli avevano svelato la data ai fan sui social. “Abbiamo finalmente deciso. Il 29 maggio 2022 ci sposeremo. Speriamo di non rimandare più”, aveva fatto sapere qualche tempo fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

E’ quasi tutto pronto, dunque, per il matrimonio di Marco e Beatrice che saranno circondati dall’amore dei loro bambini, ma anche da parenti e amici. Per la coppia che condivide anche il lavoro sarà un momento magico in una delle Isola italiane più belle e romantiche. Dopo aver fatto sognare il pubblico del programma di Uomini e Donne, la coppia è pronta a fare lo stesso con un matrimonio da favola che sta già scatenando l’entusiasmo dei fan.

