Beatrice Valli e Marco Fantini matrimonio/ Data e luogo: “27 settembre, piace Capri”

Beatrice Valli e Marco Fantini raccontano a Verissimo alcuni dettagli del loro matrimonio. “Si svolgerà il 27 settembre 2020 – dichiara la bella influencer, che poi spiega – Location? Noi volevamo fare una location marittima, idealmente Capri. Quindi una cosa super esclusiva che nessuno sa.” Non mancano però problemi in merito a questa particolare scelta: “Però stiamo capendo un pochino la logistica perché è davvero complicato fare un matrimonio a Capri, tra trasporti, parenti… Poi non sono una semplice quando voglio qualcosa ma il matrimonio bisogna organizzarlo come si deve, quindi…”

Beatrice Valli: “Il matrimonio? Lo sto organizzando io, Marco…”

Beatrice Valli sta organizzando il matrimonio con Marco Fantini quasi del tutto da sola. Lo racconta, scherzando, proprio a Verissimo: “Marco? Lui sono sa niente… praticamente organizzo tutto io. – e fa un esempio pratico – Quando faccio gli incontri con le varie persone del matrimonio, dico ‘Amore vieni giù’, lui dice si poi dopo un’ora e mezza… poi quando gli chiedo delle partecipazioni o altre cose lui mi dice ‘Amore, mi fido!'” Prima delle nozze di Marco e Beatrice però arriverà la nascita del loro secondogenito, sarà un maschietto o una femminuccia? Lo scopriremo tra circa 3 mesi.

