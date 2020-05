Beatrice Valli e Marco Fantini/ Matrimonio rimandato ma il quarto figlio… (Verissimo)

Pubblicità

Beatrice Valli e Marco Fantini ospiti in collegamento a “Verissimo – La Storie“, la nuova puntata del rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin sabato 23 maggio 2020 su Canale 5. La coppia da poco sono diventati genitori per la terza volta della piccola Azzurra nata in piena quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni però la ex corteggiatrice e poi scelta del tronista Marco Fantini ha rivelato ai fan che la piccola Azzurra ha un piccolo problema. “Abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo – ha detto la influencer -. Come sapete la allatto al seno… è perfetta! L’unica cosa è che mi hanno detto è che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta! Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”. Un piccolissimo problema per la piccola Azzurra che potrebbe risolversi molto presto stando a quanto precisato dalla stessa Beatrice: “la dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. La visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto”-

Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne: matrimonio rimandato

Nonostante questo piccolo problema alla lingua per la piccola Azzurra, Beatrice Valli è felicissima. Sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è felicemente innamorata di Marco Fantini, l’ex tronsita di Uomini e Donne. Un amore che procede a gonfie vele: 2 figli e la Valli non nasconde di essere pronta anche ad un altro figlio con il suo amore. Intanto il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini previsto per la primavera è stato rimandato per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus; una pandemia che ha costretto la coppia a posticipare a prossima data il tanto atteso matrimonio. Una cosa è certa la Valli è in grandissima forma dopo il parto come ha rivelato sui social: “ho perso circa 7,5 kg dopo il parto – ha rivelato -. Ne ho ancora una decina […] Devo dire che è abbastanza brava, Azzurra, adesso è lì che dorme. Si sveglia ogni tre ore, tre ore e mezza”.

Intanto il compagno Marco Fantini su Instagram ha pubblicato una foto di famiglia con tanto di didascalia “per il nuovo numero, @vanityfairitalia ha scelto un titolo speciale: #FASE4. L’idea è quella di descrivere il sogno, il desiderio, i programmi che ciascuno immagina per il futuro oltre l’emergenza virus. Sono onorato che mi abbiano chiesto di supportarli e di raccontare cosa sia per me la #FASE4”. Una foto che ha scelto con la sua compagna come ha precisato: “ho scelto, insieme a @vallibeatrice, questa immagine molto significativa per noi. Per Me e Bea la #FASE4 è nascita/rinascita, un nuovo inizio che riparte dagli affetti più cari, dal poter riabbracciare la famiglia e gli amici. Guardare positivamente al futuro tornando a sognare e a costruire un mondo migliore anche per le generazioni di domani”.



