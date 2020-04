Beatrice Valli e Marco Fantini quando si sposano/ “Matrimonio? È un momento tragico”

Pubblicità

Beatrice Valli e Marco Fantini quando si sposano? La coppia di Uomini e Donne ospite della puntata di sabato 25 aprile 2020 di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin aveva annunciato il matrimonio. “Io glielo chiedevo da anni e finalmente la proposta è arrivata, nel giorno del suo compleanno” ha detto la Valli rivelando anche la data prescelta per le nozze. “Ci sposiamo il 27 settembre e cercavamo una location marittima” aveva confessato felice come non mai Beatrice rivelando anche i primissimi dettagli sulla location prescelta. “Mi sarebbe piaciuto molto Capri ma mi sono resa conto che ci sarebbero troppi problemi, forse dovrò cercare qualcos’altro” aveva detto la ex corteggiatrice precisando di occuparsi in prima persona di tutta l’organizzazione del matrimonio con il suo amato Marco. L’annuncio del matrimonio di Beatrice e Marco è stato fatto a febbraio scorso prima dello scoppio della pandemia Covid-19 che ha stravolto le vite di tutti noi costringendo la coppia a rimandare questo giorno così importante.

Beatrice Valli e Marco Fantini matrimonio rimandato a quando?

Non ci sarà nessun matrimonio il 27 settembre 2020 tra Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia, che aveva annunciato la data delle nozze lo scorso febbraio negli studi televisivi di Verissimo di Silvia Toffanin, si è ritrovata costretta a rimandare tutto per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Ad annunciarlo è stata proprio la influencer che sui social newtork ha risposto alla domanda di un fan scrivendo: “È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno. Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”. Non solo, la influencer in questo momento così difficile per il mondo ha un pensiero davvero speciale per i suoi amati figli Bianca e Alessandro, ma anche per la piccola nascitura Azzurra: “tutte le notti vado a letto pensando a questo. Sarà durissima anche perché non è un momento facile per nessuno e non sarei serena e felice come vorrei. Vorrei che fosse tutto tornato alla normalità e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale”.



