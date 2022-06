Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano per la seconda volta/ Cos’è successo? “Ci teniamo a…”

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano per la seconda volta

Il 29 maggio 2022 Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze. Dopo essere stati costretti a rimandare il matrimonio a causa della pandemia, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne, già genitori di Azzurra e Bianca, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore. Marco e Beatrice si sono sposati a Capri con una magnifica cerimonia e con rito civile, ma si preparano a sposarsi di nuovo, questa volta però in chiesa.

È stata proprio Beatrice Valli, nel corso di una diretta su Instagram, a spiegare il motivo per cui la cerimonia a Capri si è svolta con rito civile: “Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa.” ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Beatrice Valli e Marco Fantini, rito in chiesa e nuova cerimonia

Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti a sposarsi una seconda volta. Per la coppia la fede è una cosa molto importante ed è per questo che al rito civile seguirà presto quello religioso. I due stanno infatti organizzando un’altra cerimonia che però sarà più intima: “Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa.” ha infatti dichiarato la Valli.

Solo poche settimane fa era proprio Beatrice Valli, a un passo dal matrimonio con Marco Fantini, a raccontare la sua grande felicità ed emozione per le imminenti nozze: “A due anni dalla proposta di Marco, non vedo l’ora di sposarmi il prossimo maggio. Vorrei una cerimonia coinvolgente per familiari e amici. Ho già un’idea dell’abito, ho preso spunto da quello della mia mamma: gigantesco, con uno strascico lunghissimo. Quando rivedo le sue foto in abito da sposa, mi emoziono.”

