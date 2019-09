Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano/ Uomini e donne: “Proposta a Parigi!”

Non chiedeteci chi ha fatto la foto perché non lo sappiamo, ma quello che è certo è che Marco Fantini finalmente ha chiesto la mano di Beatrice Valli, sua corteggiatrice a Uomini e donne, sua compagna da anni e madre di sua figlia Bianca. Il momento che tutti i fan di Uomini e donne stavano aspettando è arrivato e alla fine sembra proprio che il bel Marchini sia riuscito a stupire la bella influencer all’ombra della Torre Eiffel. In questi anni spesso è stata rivolta a Beatrice Valli la domanda: “Quando ti sposi?” e la sua risposta è stata sempre la stessa: “Quando me lo chiederà” passando così la palla a Marco Fantini, ex tronista di Uomini e donne. Sicuramente per loro non ci vuole un pezzo di carta per ritenersi famiglia perché i due si sono fidanzati inserendo nell’equazione il piccolo Alle e poi hanno chiuso il cerchio mettendo al mondo la dolce Bianca, ma sembra che anche per loro sia arrivato il momento del fatidico sì.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI SI SPOSANO

Ad annunciare la novità ci ha pensato la stessa Beatrice Valli che postando una foto che la ritrae insieme a Marco Fantini all’ombra della Torre Eiffel ha annunciato di aver ricevuto la proposta e di aver detto sì mostrando a tutti l’anello che il tronista le ha regalato: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà. Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre“. Stessa cosa ha fatto Marco Fantini contento di aver ricevuto il regalo migliore di sempre per il suo compleanno ovvero il sì da parte di Beatrice Valli: “In questo compleanno non potevo scegliere e ricevere regalo più bello❤️ Ricevere quel SI vale più di tutto! Ti amo”.

Ecco lo scatto postato dall’ex tronista:





