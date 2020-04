Beatrice Valli e Marco Fantini/ “Uomini e Donne? Da lì è nato tutto” (Verissimo)

Pubblicità

Beatrice Valli e Marco Fantini ospiti della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin e trasmesso in replica sabato 25 Aprile 2020 su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di questa settimana una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne, il dating show di successo di Maria De Filippi. Beatrice e Marco, infatti, si sono conosciuti proprio all’interno del programma di Canale 5: lui era il tronista, mentre lei una corteggiatrice. L’attrazione tra i due è stata immediata, anche se Marco inizialmente non si fidava molto di Beatrice. La Toffanin, infatti, durante l’intervista ha chiesto all’ex tronista quando e come si fosse reso conto che Beatrice poteva essere la donna giusta per lui. “Da una parte si, ma dall’altra non la potevo vedere – ha risposto Marco Fantini – infatti, tutti i ragazzi e le ragazze che ci seguivano mi hanno spinto a portarla fuori: è da lì è nato tutto”. Anche Beatrice Valli poco dopo ha preso la parola per ricordare la sua esperienza nel dating show: “all’inizio vai per gioco in questi programmi. Per me era un’esperienza di vita che volevo fare. Dopo poco che ero lì capii che poteva essere nella mia vita e anche il padre dei miei figli e glielo dissi anche in un’esterna”.

Beatrice Valli e Marco Fantini e le critiche sui social

Non solo Uomini e Donne per Beatrice Valli e Marco Fantini, che hanno parlato anche di come i social abbiano cambiato la propria vita. Allo stesso tempo però la influencer ha parlato proprio di come sui social riceva spesso critiche davvero spietate che in alcuni casi hanno colpito anche i suoi amatissimi figli: “la cosa più brutta e quando sui social insultano i miei figli, magari dicendo che mia figlia è brutta, anche con parole indicibili…”. Critiche a parte, la coppia è più felice e innamorata che mai e presto diventeranno genitori di una piccola bambina. La Valli in realtà è già mamma di Alessandro avuto quando aveva soli 17 anni. “Non avevo un uomo al mio fianco, mi sentivo sola. Però Alessandro è cresciuto nel migliore dei modi, è impegnativo gestire un bimbo da giovane ma è l’amore della mia vita. Marco lo facevo venire quando il bimbo dormiva, poi a casa ci è rimasto per sempre” ha detto la influencer. La coppia sul finale ha poi annunciato di essere pronta al grande passo: il matrimonio, anche se la data dovrà essere per forza di cose rimandata vista l’emergenza Cornavirus.



