Beatrice Valli, ex di Nicolas Bovi/ Il figlio Ale, la rottura e la ritrovata serenità

Beatrice Valli è l’ex fidanzata di Nicolas Bovi, calciatore ed attuale single di Temptation Island 2019. I due, qualche anno fa, hanno dato alla luce il loro primo figlio, Alessandro, ma la loro storia, qualche tempo dopo, è improvvisamente naufragata. Quando è nato il piccolo Ale, la Valli aveva soltanto 17 anni; solo dopo qualche anno, l’incontro con colui che da quel momento in poi sarebbe diventato l’uomo della sua vita e il padre della sua seconda figlia Bianca, l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini. Il rapporto tra i due ex, tuttavia, è spesso stato caratterizzato da attriti, come quello del gennaio del 2018, quando la Valli ha criticato la scelta del suo ex di riconciliarsi con Jennifer Casula, la fidanzata che l’avrebbe lasciato per un altro, il cestista Stefano Laudoni, prima di tornare tra le sue braccia.

Ex ai ferri corti?

Il duro attacco di Beatrice Valli a Nicolas Bovi è arrivato con un like ad un commento intercettato sui social dal Vicolo delle News. Queste le parole del follower che hanno meritato un like da parte dell’influencer: “Mamma mia, Nicolas. Non hai un minimo di dignità… – ha scritto una fan – Quella ragazza te ne sta combinando di tutti i colori e tu la perdoni sempre come un cagnolino. Ma gli uomini con la U maiuscola dove sono finiti?”. Una presa di posizione, quella della Valli, che, seppur sibillina, sembrerebbe confermare la natura alquanto burrascosa dei rapporti che in passato potrebbe avere avuto con il padre di suo figlio. Oggi, però, le cose sono cambiate e, come ha confermato lo stesso Bovi ai suoi fan, tra loro oggi vi è soltanto molta stima: “abbiamo un rapporto normalissimo e maturo per il bene del piccolo. Tutto si fa sempre in base alle esigenze del figlio. Lei è una grande donna e una grande madre, ma non provo più niente nei suoi riguardi”.

Beatrice Valli: influencer, mamma e…

E mentre Nicolas Bovi questa sera debutterà nel resort di Temptation Island 2019, Beatrice Valli non perde occasione per condividere scatti della sua nuova famiglia. Al centro della sua vita, nonostante i tanti impegni da influencer, ci sono sempre i suoi due figli, Alessandro e Bianca, oltre al nuovo compagno, l’ex troniosta di Uomini e Donne e influencer Marco Fantini. In uno scatto che sui social ritrae i suoi bambini stretti l’uno nelle braccia dell’altro, la Valli scrive: “La prima foto rappresenta l’amore come li vorrei vedere sempre!!!”; mentre in un’immagine che mostra il piccolo Alessandro intento a baciare la sua sorellina, l’influencer scrive: “La seconda foto rappresenta i loro litigi di tutto il giorno”. Negli scatti, anche numerose immagini di coppia in compagnia di Fantini, segno che il loro amore non potrebbe essere più intenso.



