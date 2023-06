Beatrice Valli, foto in costume dopo il parto: “Questo è un corpo normale”/ Appello dell’ex di Uomini e Donne

Beatrice Valli si mostra in costume due mesi dopo il parto: “Questo è un corpo normale”

Quella di Beatrice Valli e Marco Fantini è una delle storie d’amore più belle nate a Uomini e Donne. Oggi marito e moglie, Beatrice e Marco da pochi mesi sono diventati genitori della loro terza figlia, Matilda Luce, nata lo scorso 24 aprile. Si tratta del quarto figlio per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, già mamma di Azzurra e Bianca, avute con Marco, e di Alessandro, figlio nato da una precedente relazione di Beatrice avuta con Nicolas Bovi.

Di recente Beatrice è stata oggetto di tanti complimenti sul web per un messaggio di body positivity lanciato attraverso il suo profilo Instagram. L’ex volto di Uomini e Donne, attualmente in vacanza a Forte dei Marmi con tutta la famiglia, ha postato una sua foto in costume in cui ha mostrato la pancia a due mesi dal parto.

Beatrice Valli lancia un importante messaggio di body positivity

“Sì, questo è un corpo normale di una donna che ha partorito da soli due mesi.” ha scritto Beatrice Valli a corredo dello scatto in costume. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto lanciare un importante messaggio a tutte quelle donne che si sentono in difetto perché non hanno un corpo tonico subito dopo una gravidanza: “Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo tempo ha la pancia piatta e la ostenta per farvi vedere che sono già tornate in forma. – ha scritto Beatrice – Va bene così come siete. Io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque.” Un importante messaggio che è stato accolto dai fan dell’influencer con complimenti e apprezzamenti.

