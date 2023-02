Beatrice Valli, frecciatina alla sorella Ludovica?/ Un commento scatena il web

Beatrice Valli e la quarta gravidanza

Mamma di Alessandro, nata da una precedente relazione, di Bianca e Azzurra, nate dal suo amore con Marco Fantini con cui ha coronato il suo sogno sposandolo lo scorso maggio a Capri, Beatrice Valli è incinta del quarta figlio. Marco e Beatrice, tra poche settimane, allargheranno nuovamente la famiglia con un’altra, piccola principessa. Ancora un fiocco rosa, dunque, per la Valli pochi giorni fa è anche diventata nuovamente zia. La sorella minore Ludovica che diversamente da lei non ha trovato l’amore a Uomini e Donne, ma nella vita quotidiana incontrando l’attuale compagno Gianmaria Di Gregorio, è diventata mamma per la seconda volta.

Dopo la piccola Anastasia che spegnerà la seconda candelina a marzo, Ludovica Valli è diventata mamma di Otto Edoardo. Ludovica ha così scelto di dare il doppio nome al suo bambino. Beatrice, invece, non ha ancora svelato il nome scelto per la sua bambina e rispondendo alle domande dei fan pare lanciare una frecciatina alla sorella.

Beatrice Valli: frecciatina alla sorella Ludovica?

Molto attiva su Instagram dove condivide tanti contenuti sulla sua quarta gravidanza, Beatrice Valli ha risposto alle domande dai fan. Qualcuno le ha così posto la fatidica domanda sul nome scelto per la sua bambina e la risposta sarebbe stata interpretata dal popolo del web come una frecciatina.

Beatrice ha fatto sapere di non aver ancora scelto un nome per la sua bambina perchè non ha ancora trovato un accordo con il marito Marco Fantini. Beatrice ha così svelato che Marco vorrebbe dare un doppio nome alla bambina, ma lei non sarebbe d’accordo e a chi le ha fatto notare che va di moda ha risposto così: «Appunto per quello non voglio darglielo».

