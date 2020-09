Beatrice Valli, gaffe su donne senza figli: è polemica/ Lei: “Mi scuso, non volevo..”

Beatrice Valli in tendenza su Twitter per una frase sulle donne senza figli. Tutto è nato da una domanda che le hanno fatto i followers su Instagram a cui la compagna di Marco Fantini ha risposto in modo naturale non immaginando che avrebbe scatenato un’accesa polemica. “E’ faticosa la vita con tre bimbi?”, le ha chiesto qualcuno. “Quando le donne senza figli mi dicono: ‘sono stanca’, non oso immaginare con tre figli cosa possano dire”, è stata la risposta della Valli. Parole che hanno fatto immediatamente il giro del web con molte utenti che si sono scagliate contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Grazie Bea Valli per averci ricordato che una donna ha diritto di essere stanca SOLO se ha dei figli (possibilmente almeno 3). Chi studia, lavora, si occupa della propria casa o qualsiasi altra cosa che non sia fare la mamma, ovviamente si riposa. Sceme noi, grazie davvero”, ha tuonato qualcuno su Twitter. “Bea Valli facciamo uno scambio allora: lavora 7/7, 7h/10, occupati della casa,della famiglia e dei genitori anziani che non possono permettersi una badante ma che non possono comunque essere lasciati soli. Io mi occupo dei tuoi 3 bambini su un lettino a Forte dei Marmi, che dici?”, cinguetta un’altra.



BEATRICE VALLI CANCELLA LA STORIA SULLE DONNE SENZA FIGLI E SI SCUSA

Dopo le polemiche scatenate dalle sue parole, Beatrice Valli ha cancellato la storia incriminata scusandosi poi pubblicamente attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram. “Mi scuso perchè molte di voi hanno travisato la storia dove dicevo che solo le donne con i figli sono stanche“ – spiega la Valli. “Non volevo dire questo. Ero ironica, ma allo stesso tempo so che non è stato carino perchè vi siete offese in tante. Non ho screditato nessuno. Da parte mia non ho voluto puntare il dito conto chi non ha figli, ci mancherebbe. La cosa che ho detto è che ci sono tante donne, tante persone che si lamentano di essere stanche, soprattutto nel nostro mondo, quando alla fine abbiamo un bellissimo lavoro, amiamo quello che facciamo, so che è impegnativo però vi assicuro che quando hai una famiglia da gestire è ancora peggio”, spiega ancora la Valli. “C’è gente che mi ha scritto cose bruttissime“, conclude Beatrice.

Bea Valli si scusa perché DICIAMO che non era sua intenzione DICIAMO screditare le donne DICIAMO senza figli.

Si scusa, si, però DICIAMO ci tiene a precisare DICIAMO che il suo riferimento era rivolto alle persone del “suo” mondo. Si, certo.

DICIAMO. pic.twitter.com/odYE3uGKWn — Lu Bennet 🐍 (@LuBennet) September 1, 2020





