Beatrice Valli ha partorito?/ “Ho rotto le acque, Marco Fantini in sala parto ma..”

Beatrice Valli ha partorito? Possibile. Fino ad un’ora fa era in possesso del suo telefono e stava aspettando con ansia l’arrivo delle contrazioni per iniziare a spingere e dare alla luce la piccola Azzurra ma da allora non ci sono più notizie. La bella corteggiatrice di Uomini e donne e il suo Marco Fantini hanno atteso tanto questo momento e hanno vissuto sui social tutti questi giorni di attesa e apprensione sperando che tutto vada per il meglio. In particolare, l’ex tronista commosso, proprio qualche giorno fa, ha spiegato sui social di essere contento per avere ricevuto una bella notizia ovvero di avere la possibilità di entrare in sala parto giusto per il momento del parto. Per via dell’emergenza Coronavirus non è possibile per nessuno sostare in ospedale e per questo Beatrice Valli, dopo il parto, dovrà rimanere da sola con la sua piccola almeno fino al ritorno a casa.

BEATRICE VALLI HA PARTORITO? MARCO FANTINI IN SALA PARTO…

Ad annunciare l’arrivo del lieto evento è stata la stessa Beatrice Valli che poco fa sui social si è mostrata con una mascherina chirurgica in clinica dopo aver rotto le acque ormai in piena notte. In particolare, sui social ha scritto: “La prossima foto sarà con Azzurra, Speriamo presto 😅 Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal marchini 😅che ora è a casa tutto agitato ( uomini ) 😂che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale 👍🏻!!”. Al momento le sue sorelle e la sua famiglia non avranno modo di conoscere la nuova arrivata dal vivo perché la stessa Beatrice Valli ha detto che si riuniranno solo quando sarà possibile farlo in sicurezza. Non ci rimane che attendere l’arrivo di Azzurra quindi.



