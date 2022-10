Beatrice Valli incinta per la quarta volta?/ La verità sul pacino sospetto…

Beatrice Valli è incinta o solo colpa del lattosio?

Beatrie Valli è incinta per la quarta volta? Ieri sera l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influenze con oltre 3 milioni di follower su Instagram, ha presentato la sua seconda capsule collection di gioielli ‘Pure Lei’. All’evento Beatrice ha sfoggiato un abito fucsia, piuttosto attillato: in molti hanno notato un rigonfiamento sospetto dell’addome e hanno iniziato a interrogarsi sull’eventualità di una nuova gravidanza. “Quando ci dici che sei incinta? Congratulazioni Bea”, “Auguri, sei incinta un’altra volta” e “Ma sei incintissima Bea”, hanno scritto alcuni utenti sotto l’ultimo post della Valli. In una delle storie di Instagram l’ex volto di Uomini e Donne ha condiviso un video in cui si accarezza la pancia, ma con la scritta: “Tutta colpa del lattosio”. Già a luglio giravano voci sulla presunta gravidanza di Beatrice, ma fu lei a smentire tutto affermando che il gonfiore del ventre era dovuto all’intolleranza al lattosio.

Ricordiamo che Beatrice Valli ha già tre figli: Alessandro, nato dalla relazione con Nicolas Bovi, Bianca e Azzurra, nate della relazione con Marco Fantini, conosciuto a Uomini e Donne e sposato lo scorso 29 maggio. Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti ad allargare ulteriormente la famiglia? Al momento nessuna conferma o smentita, anche se il video pubblicato dalla Valli sembra fare riferimento ancora ai suoi problemi di salute. Quel che è certo è che la coppia ha preso una nuova casa che sarò pronta a primavera 2023. E dalle foto pubblicate da Beatrice su Instagram sembra proprio che lo spazio non mancherà. Nelle scorse ore, invece, Ludovica Valli, sorella di Beatrice, ha svelato di aspettare un maschietto: la sua primogenita Anastasia avrà un fratellino!

