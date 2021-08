Beatrice Valli “Io, Marco e i bambini abbiamo il Covid”/ Rivelata data delle nozze

Brutto imprevisto per Beatrice Valli, Marco Fantini e la loro famiglia durante la loro vacanza in Sardegna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato di aver contratto il Covid e, con lei, anche il suo compagno e tutti e tre i loro figli. “Sono positivi anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura”, ha annunciato Beatrice su Instagram, spiegando che “Marco non stava bene da qualche giorno, ma non aveva gravi sintomi influenzali – ha precisato – ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla. Purtroppo siamo risultati tutti positivi”. Chiaramente, questo mette fine alla loro vacanza in Sardegna: “Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo”, ha infatti spiegato Beatrice.

Beatrice Valli concorrente di Ballando con le stelle 2021?/ Appello a Milly Carlucci

Beatrice Valli e Marco Fantini, svelata la data delle nozze

Marco Fantini e Beatrice Valli trascorreranno i prossimi giorni in vacanza in Sardegna in quarantena, insieme ai figli, dopo aver contratto il Covid. Intanto giungono novità anche sul matrimonio della coppia, che avrebbe dovuto celebrarsi lo scorso anno ma è stato poi rimandato proprio a causa della pandemia. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno scelto come data maggio 2022.

Beatrice Valli, quarto figlio e appello per Ballando con le stelle/ "Mi piacerebbe.."

Non svelano tuttavia il giorno, che sarà probabilmente reso noto proprio al momento delle nozze. All’evento parteciperanno amici e parenti di Beatrice Valli e Marco Fantini, in una cerimonia in cui il grande protagonista sarà l’amore. Per l’occasione, Beatrice sfoggerà un abito dal lungo strascico, come da lei stessa annunciato.

LEGGI ANCHE:

Beatrice Valli "Presa di mira dagli hater"/ "Basta filtri! Abbiamo pregi e difetti.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA