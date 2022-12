Beatrice Valli, la gravidanza a rischio?/ L’amaro sfogo: “Mi hanno messo a riposo…”

Uomini e donne, Beatrice Valli rischia la quarta gravidanza?

Può dirsi una dei protagonisti più amati di sempre dai telespettatori di Uomini e donne e in questi giorni festivi, però, desta preoccupazione generale, Beatrice Valli. Il motivo? In uno sfogo registrato via social, l’ex tronista di Uomini e donne lascerebbe intendere che la sua gravidanza in corso concepita con il prescelto al dating-show di Maria De Filippi, Marco Fantini, sia a rischio. L’ex volto del dating show di Canale 5, riattivatasi via social in uno sfogo condiviso con i follower, fa sapere nel dettaglio di essere a casa, nel giorno di Natale 2022, anche alla luce di una nuova amara scoperta legata alla sua ultima visita ginecologica. L’ex tronista di Uomini e donne, alla sua quarta gravidanza, ha scoperto di avere riportato un problema al collo dell’utero, che é l’organo feminile preposto per la fecondazione e la gestazione del feto. Questo, dopo la scoperta della placenta bassa. “Io mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo”, riferisce nella dichiarazione social, l’ex Uomini e donne. Inoltre, nel suo intervento online, l’influencer tiene poi a far sapere che, tra all’incirca 15 giorni, ad attenderla sarà una nuova visita di routine, questo per verificare che la terapia che la vede ora sotto cura stia sortendo l’effetto sperato, per la risoluzione del problema che vedrebbe la sua gravidanza in stato di rischio.

Beatrice Valli parla al web del problema comune tra le mamme

Tuttavia, per la serie “mal comune, mezzo gaudio”, nell’intervento, poi, Beatrice Valli spiega di non essere l’unica mamma a riscontrare il problema del collo dell’utero corto, ritenendosi comunque fortunata: «Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima, quindi va bene così».

Oltre alla nascita e le due figlie avute con Fantini, intanto, Beatrice é anche mamma di Alessandro, il primogenito nato da una relazione precedente.

