Beatrice Valli malattia “Sono stati giorni molto pesanti”/ L’ex Uomini e Donne svela…

Beatrice Valli e il ritorno sui social

Non sono giorni facili per Beatrice Valli che, dopo essere stata assente dai social, oggi è tornata con un messaggio spiegando la causa del suo malessere. Con un messaggio pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, Beatrice, negli scorsi giorni, aveva scritto: “Scusate l’assenza ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio“. Nelle scorse ore, a preoccupare i fan era stato un messaggio della mamma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Forza Bitta, siamo tutte con te”, aveva scritto mamma Sandra pubblicando una foto del matrimonio di Beatrice in cui è con le sorelle Eleonora e Ludovica.

A rassicurare i fan, poi, ci aveva pensato Marco Fantini. “La Bea oggi sta un pochino meglio” – aveva spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne sui social. “Perchè è da sabato che non riusciva neanche ad alzarsi dal letto. Quindi bene, dai. Ci stiamo saltando fuori“. A spiegare poi la causa del suo malessere è stata la stessa Beatrice.

Le parole di Beatrice Valli

Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram in cui sorride circondata dai figli Alessandro, Bianca e Azzurra, la Valli ha svelato ai fan la diagnosi ricevuta dai dottori in merito al suo problema di salute. “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana”, ha scritto l’ex corteggiatrice.

“Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi”, ha concluso ringraziando il marito Marco per l’amore e il supporto che le dà sempre.

