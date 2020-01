Beatrice Valli/ News sulla gravidanza: chili presi e nuovi progetti (Uomini e Donne)

È appena tornata da Dubai da un Capodanno indimenticabile con la sua famiglia, ma Beatrice Valli si prepara già ai prossimi grandi eventi che l’aspettano in questo 2020. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta del suo terzo figlio ed è appena entrata nel quinto mese di gravidanza, come lei stessa racconta in alcune stories di Instagram. Beatrice, infatti, racconta ai suoi oltre due milioni di follower come procede la gravidanza: “Non sono mai arrivata al quinto mese con questi chili. Non vi svelerò quanti perché ne ho presi più della gravidanza di Bianca e Ale. – ammette, così spera – Quindi o si fermerà nei prossimi mesi oppure ingrasserò di più. Spero di no perchè con Alessandro ho preso 28 chili!”

Beatrice Valli, compleanno speciale: “Sarà una festa ancora più grande”

Beatrice Valli è appena tornata da una bellissima vacanza a Dubai trascorsa con il futuro marito, ed ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini, e i figli Alessandro e Bianca. Ammette però di avere in progetto di tornarci molto presto: “Ci hanno sconsigliato di andarci in estate perché fa caldissimo, 50 gradi, però ci torneremo a Capodanno e probabilmente trascorreremo lì anche il Natale!” Ora però la Valli si prepara ad un altro importante evento prima della nascita del terzo figlio: il suo compleanno. “Per il mio compleanno farò una grande festa, – ammette l’ex di Uomini e Donne – sarà più speciale del solito perchè sono incinta… Non vi svelerò altro perchè lo vedrete nei prossimi giorni ma vi dico che sarà una festa ancora più bella degli scorsi anni“, conclude.

