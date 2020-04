Beatrice Valli preoccupata per la gravidanza/ “Un esame è andato male e ora…”

Pubblicità

Sono giorni difficili per Beatrice Valli e Marco Fantini. Non è solo il Coronavirus e la conseguente quarantena forzata a tenere la coppia sulle spine ma soprattutto la gravidanza che l’ex di Uomini e Donne sta per portare a termine. Marco e Beatrice aspettano Azzurra, tuttavia nelle ultime ore la Valli ha svelato di aver ricevuto una brutta notizia. “Mancano tre settimane e mezzo al parto e domani avrò la visita – ha esordito l’influencer, per poi svelare – Ieri abbiamo ricevuto una notizia non bellissima, ho fatto un esame del sangue molto importante che non è andato molto bene.” Così continua “Infatti domani il ginecologo mi vuole vedere e dobbiamo fare degli accertamenti per questo valore che non è molto carino né positivo. Speriamo vada tutto bene.”

Pubblicità

Beatrice Valli preoccupata prima del parto: “Programmeremo un cesareo…”

Manca poco al parto e Beatrice Valli, intenta a preparare la valigia per l’ospedale, ammette dunque di avere un po’ di preoccupazioni. Solo pochi giorni fa aveva svelato di avere altre ansie in merito all’imminente nascita di Azzurra: “L’unica cosa che mi dispiace è il parto, dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, ma soprattutto per il papà, perché Marco l’ultima volta ha assistito solo verso la fine. Speriamo si muova qualcosa” aveva raccontato lei sui social, spiegando come a causa del Coronavirus, Marco non potesse assistere al parto. “Dovremmo programmare il cesareo un pochino prima perché con questa problematica, la placenta si potrebbe staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile”, aveva poi concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA