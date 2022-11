Beatrice Valli punzecchia Marco Fantini al gender reveal/ Svelato sesso del figlio

Uomini e donne, Beatrice Valli e Marco Fantini attendono il quartogenito: svelato il sesso del nascituro

Possono dirsi una delle coppie più amate dai telespettatori che la storia dei protagonisti di Uomini e donne ricordi e, in queste ore, Beatrice Valli e Matteo Fantini diventano protagonisti di un gender reveal esplosivo. La coppia di consorti, il cui primo incontro galeotto si registrava a Uomini e donne quando lei copriva il ruolo di tronista e lui quello di corteggiatore, é in queste ore immortalata in uno dei video più virali su Instagram. Pubblicato da Beatrice, il filmato mostra le esclusive immagini in cui lei sorprende l’amato Marco svelandogli il sesso del nascituro che porta in grembo, alla sua quarta gravidanza dopo Alessandro, il figlio nato da una relazione precedente alla lovestory in corso con Fantini, e le figlie avute da quest’ultimo Azzurra e Bianca.

Nel lungo filmato che ora manda in tilt il web, a suon di interazioni social, ad un certo punto si vede Beatrice Valli riservare una scatola contenente dei palloncini a Marco Fantini, per il gender reveal, con uno dei palloncini che contiene simbolicamente al suo interno il sesso del nascituro. Dall’esplosione del palloncino che svela l’arcano, escono fuori due calzini rosa, segno che Beatrice Valli e Marco Fantini attendono una bambina. La terzogenita figlia femmina di fila dopo Bianca e Azzurra, a grande sorpresa per l’ex corteggiatore, che quindi esclama: “Aspetta, mi devo riprendere! La terza femmina!”.

Il messaggio rivelatorio dell’ex Uomini e donne, Beatrice Valli

“È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince GIRL POWER! – si legge quindi tra le righe della caption del filmato rivelatorio, che svela il sesso del figlio in arrivo in casa Valli e Fantini-, e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche anno. P.s.: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”. Parole quest’ultime che, se da una parte punzecchiano l’ex corteggiatore, dall’altra palesano la gioia che l’ex tronista in tandem con il resto della famiglia provano all’idea che a breve, sotto lo stesso tetto, si possa accogliere tra le braccia una neonata. Nel frattempo sebbene possa ormai dirsi certo il sesso, il nome della neonata in arrivo resta al momento sconosciuto o meglio non dato per certo. Come riprende Gossip TV, sulla base di alcune recenti dichiarazioni di Beatrice Valli, la futura neo mamma si direbbe incerta, stavolta, all’idea di chiamare la quartogenita Celeste, dopo le figlie Bianca e Azzurra, dai nomi che indicano dei colori.

Nel frattempo, per la quota coppie uscenti di Uomini e donne Ida Platano e Alessandro Vicinanza si dichiarano felicemente innamorati riattivatisi via Instagram…











