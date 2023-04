Beatrice Valli, sbaglia il nome della figlia appena nata/ La gaffe social

Beatrice Valli la gaffe sul nome della figlia: cosa è successo

Beatrice Valli è diventata mamma per la quarta volta da pochi giorni, è nata la piccola Matilda Luce dall’amore dell’influencer con il marito Marco Fantini. La coppia ha già due splendide bambine, Bianca e Azzurra, mentre l’ex corteggiatrice aveva già il figlio Alessandro, nato da una precedente relazione.

Beatrice Valli è stata protagonista di una gaffe social sul nome della figlia appena nata: “Ne approfitto per riposare un’oretta perché mi hanno portato la Matilda, Matilda, non Matilde che prima mi sono sbagliata“. L’influencer ha svelato che a voler dare un nome composto alla piccola di casa Fantini, ha insistito proprio il marito. In ogni caso, l’influencer si è corretta subito rimediando alla gaffe. Lei e la piccola Matilda Luce stanno bene e presto torneranno a casa.

Beatrice Valli ha dato alla luce la sua quarta figlia da pochissimi giorni; l’annuncio è stato dato sui social dal marito Marco Fantini, conosciuti a Uomini e Donne. L’influencer alla viglia del parto aveva parlato sui social delle difficoltà riscontrate in gravidanza.

“Questa è stata una delle peggiori gravidanze, anzi la peggiore in assoluto” ha esordito Beatrice Valli: “Non me la sono vissuta dall’inizio come volevo viverla, anche se l’abbiamo tanto desiderata. Ci sono stare dall’inizio complicanze, come la labirintite, che mi ha messa completamente al tappeto già quando ero di due mesi. Un mese e mezzo me lo sono fatta praticamente a letto.” Poi conclude: “Venivo anche da un momento importante, perché il matrimonio è stato impegnativo da organizzare, sotto tutti gli aspetti, anche se è stato uno dei momenti più belli della nostra vita”.

